Vela: Martine e Kahena buscam equipamentos de ponta na caminhada rumo a Paris

Bicampeãs olímpicas de 49erFX, as velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze começaram o ano de 2023 animadas com a estrutura à disposição para encararem o terceiro ciclo olímpico juntas. Para lidarem com as mudanças nas regras da classe e os desafios atuais do cenário internacional, elas contam mais uma vez com apoio de fornecedores de primeira linha, como a italiana Gottifredi Maffioli, que completará 100 anos de mercado de cordas para vela e está ao lado das brasileiras desde 2014.

Depois do sucesso nos Jogos Rio 2016 e Tóquio 2020, as atletas definiram com a comissão técnica um planejamento que contemplasse materiais de ponta para se manterem no mais alto nível de competição. Em busca do tricampeonato olímpico, as velejadoras também contam com o patrocínio de Prada, Energisa e Magic Marine, além de serem apoiadas pelos programas Bolsa Atleta e Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) e pela CBVela - Confederação Brasileira de Vela.

"A vela olímpica é uso, uso e mais uso do nosso equipamento. Obviamente, não podemos levar até o limite de estourar o equipamento, porque tem muito em risco. Por isso, contamos com apoio da Gotti para trocar os cabos sempre que necessário. A diferença do novo para o usado não está somente na cor, mas no grip, na rigidez do cabo e no comprimento", explica Martine.

A dupla vem de um período intenso de preparação na Espanha, onde absorve experiências valiosas e realiza trocas com barcos de outros países, já com Paris 2024 no radar.

Em fevereiro, elas participaram da International Regatta 2023, na Marina Rubicón, nas Ilhas Canárias, na Espanha, e terminaram em quarto lugar, com aproveitamento positivo. As condições foram atípicas, com regatas canceladas por conta do mau tempo. As brasileiras terminaram a medal race em segundo lugar.

”Foi um campeonato bem interessante pelas condições que pegamos no segundo dia de competição. Agora, estamos aproveitando uma breve pausa para seguirmos na luta”, comentou Martine.

Calendário apertado em 2023

O calendário de Martine Grael e Kahena Kunze para 2023 está extenso! Entre os dias 8 a 23 de agosto, elas disputarão o Mundial de Vela, em Haia, na Holanda. A competição define as primeiras vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. As demais serão preenchidas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, entre outubro e novembro. A vela brasileira terá a cidade de Algarrobo como sede deste evento.



Além do Mundial e do Pan-Americano, as velejadoras têm muitos compromissos no ano, com agenda cheia de treinos e outras competições. De 31 de março a 8 de abril, elas disputarão o primeiro grande evento do ano, o Troféu Princesa Sofia, em Palma de Maiorca, na Espanha.



Dias depois, ainda na Europa, elas correrão a Semana de Vela de Hyères, na França, de 22 a 30 de abril. As duas competições são consideradas "Grand Slams" da vela e reúnem as principais atletas do mundo da classe 49erFX. Entre 8 a 13 de novembro, elas disputarão o Campeonato Europeu, em Vilamoura, em Portugal.



A agenda de treinos inclui um período entre 8 e 14 de julho, quando elas participarão de um evento-teste na raia olímpica dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A vela olímpica terá a raia de Marselha como palco das regatas.