Verstappen vence GP do Bahrain com facilidade, e Alonso coloca Aston Martin no pódio

Entra ano e sai ano, Max Verstappen continua no topo da Fórmula 1. Sem sofrer sustos, o neerlandês atropelou os rivais e venceu o GP do Bahrain de 2023. O domínio foi tanto que chegou com mais de onze segundos de vantagem em relação ao seu parceiro Sérgio Pérez.

Na parte intermediária, o destaque foi um velho conhecido. Fernando Alonso largou em quinto, ultrapassou Carlos Sainz Jr e Lewis Hamilton, chegando na terceira colocação. A Ferrari começou mal, com o Charles Leclerc tendo problemas em seu carro e abandonando no fim.

Max dispara na ponta

Na largada, tranquilidade para o Verstappen. O piloto da Red Bull disparou e abriu vantagem em relação ao segundo colocado. Enquanto isso, na parte de de trás, Leclerc tomou o lugar de Sérgio Pérez e garantiu a vice-liderança, seguido por Carlos Sainz e Lewis Hamilton.

No pelotão intermediário aconteceu um enrosco entre os dois carros da Aston Martin. Lance Stroll tentou ultrapassar Fernando Alonso e tocou na roda traseira de seu parceiro, causando quase um acidente na sua equipe. Na McLaren, a temporada não começou bem, já que o estreante Oscar Piastri abandonou com problemas no motor logo no início.

Começam as paradas

A partir da volta 15 abriu a janela dos Pits no GP do Bahrain. Primeiramente pararam as Ferraris, de Leclerc e Sainz. Logo em seguida, as Mercedes, de Hamilton e Russel. No entanto, a única mudança aconteceu com o Alonso, que mirou George Russel e ultrapassou o inglês nas primeiras curvas.

Com bastante sossego na ponta e com mais de 10 segundos de vantagem, Verstappen se dirigiu aos boxes e colocou pneus macios, diferentemente dos 10 primeiros colocados, que trocaram para os duros. O seu companheiro, Pérez seguiu pelo mesmo caminho e pegou a segunda posição de Leclerc, que não teve nenhuma reação.

Alonso dá show e Verstappen domina a corrida

Na 35º volta, as equipes iniciaram a segunda parada, mesmo assim teve poucas alterações na posições. Nem por isso a corrida ficou monótona, pois a emoção ficou a cargo de velhos rivais. Em uma disputa acirradíssima que durou por duas voltas, Alonso ultrapassou Lewis Hamilton e confirmou a quarta posição.

Como não poderia faltar nos últimos anos da Ferrari, mais uma quebra de motor deixou o Charles Leclerc a pé. Faltando 12 voltas para acabar, o carro do monegasco falhou na reta e ele teve que estacionar por ali mesmo, com isso acionando o Safety Car Virtual.

As últimas voltas ficaram reservadas para um show de Fernando Alonso. Relembrando os velhos tempos, o piloto espanhol mirou o pódio e numa belíssima luta com seu compatriota Carlos Sains Jr, tomou a terceira posição. Lá na frente, nada de novo. Verstappen assegurou a grande distância entre os seus rivais e com mais de 11 segundos, cruzou a linha de chegada e conquistou a primeira taça da temporada.