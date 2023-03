Futebol Americano: Brasil Onças Feminino realiza sua primeira partida na história da modalidade

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol Americano realizará neste sábado (11) o primeiro jogo de sua história. O Brasil Onças vai encarar no estádio Municipal Giglio Portugal Pichinin, conhecido como Baetão, em São Bernardo do Campo, a seleção da AFE USA All Stars, equipe formada por jogadoras que atuam na AFE –American Football Events.



A seleção brasileira é composta de 45 jogadoras, as quais foram convocadas no final do ano passado pelo Head Coach Raphael Negreiros, para este primeiro desafio da história da equipe feminina.



“Estamos todos ansiosos com o jogo, por ser o primeiro da seleção brasileira feminina na história, e por marcar esse início de preparação para o próximo mundial”, explicou Raphael Negreiros, head coach do Brasil Onças Feminino.



“Queremos poder representar bem o esporte e honrar a camisa do Brasil em campo. Sabemos que não será fácil, mas as meninas abraçaram o desafio e estamos todos empenhados em ter uma experiência excepcional de futebol americano durante a semana de treinos e jogos.”



Além do fato marcante por ser o primeiro compromisso da seleção feminina de futebol americano, o Unity Bowl traz consigo o fato de ser realizado justamente na semana do Dia Internacional das Mulheres, comprovando que nossas atletas estão conquistando seus espaços na prática da modalidade em nosso país, ampliando ainda mais a importância deste jogo.



“Faz sete anos que estou jogando futebol americano, e após três convocações para a seleção brasileira, finalmente chegou o momento histórico de jogar uma partida com a Jersey da seleção”, comentou Larissa Pereira, linebacker da Portuguesa Avengers e do Brasil Onças feminino.



“Por ser um esporte muito inclusivo, o futebol americano é uma modalidade onde muitos se encontram. Muitas pessoas que se sentiam recusados ou simplesmente não se encontravam em outros esportes, por conta do biótipo ou qualquer outra coisa semelhante, encontraram um lugar onde podem finalmente ser aceitos do jeito que são e competir. O futebol americano salva vidas.”



As duas seleções estão se preparando para o Unity Bowl desde terça-feira (7), com treinos no Campo do São Leopoldo, localizado no bairro de Jordanópolis, em São Bernardo do Campo, e também realizaram algumas ações sociais na cidade.



O Unity Bowl será neste sábado às 14h, e a entrada no Estádio Baetão é um quilo de alimento. A partida será transmitida ao vivo na CBFA TV, canal oficial da confederação no YouTube.