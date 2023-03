Seleção Brasileira Feminina de futebol americano faz história e vence o Unity Bowl

Neste sábado (11) foi realizado no Estádio Municipal Giglio Portugal Pichinin (o Baetão), em São Bernardo do Campo (SP) o Unity Bowl, entre o Brasil Onças Feminino e o selecionado da AFE USA All Stars. Em seu primeiro jogo na história, a seleção brasileira feminina de futebol americano fez bonito e venceu o confronto por 10 a 6.



O jogo começou com o Brasil Onças com a posse de bola. Comandadas pela quarterback Soraya Oliveira, o ataque brasileiro conseguiu grandes avanços de jardas com o jogo corrido e ficou muito próximo de anotar o seu primeiro touchdown, mas foi contido pela defesa norte-americana. Foi num field goal convertido por Priscilla Camargo que vieram os primeiros três pontos da história da seleção feminina de futebol americano.



A seleção da AFE USA teve duas campanhas ainda no primeiro tempo para tentar anotar seus primeiros pontos no bowl, mas a defesa brasileira conseguiu segura-las e foi para o intervalo sem sofrer pontos.



No terceiro quarto, as americanas voltaram com uma nova formação e partiram para o "tudo ou nada" para conseguir a vitória. Ainda assim, a defesa brasileira conseguiu levar a melhor e novamente, parou as adversárias.



Porém, em um bad snap do ataque brasileiro, veio a oportunidade das norte- americanas conseguirem os pontos que tanto buscavam: recuperaram a bola dentro da redzone, e não desperdiçaram a chance, anotando o touchdown com a corrida curta de Pasha Rivers.



Porém, a seleção brasileira não se abateu, e na campanha seguinte, veio o touchdown da vitória. Passe da quarterback Ester Alencar para Lara Nesralla, que fugiu dos tackles e em uma corrida impressionante, anotou o primeiro TD da história do Brasil Onças Feminino. Priscilla Camargo converteu o extrapoint.



Antes do término da partida, o Brasil Onças ainda teve mais uma oportunidade de anotar um touchdown, e até chegou a endzone adversária com uma corrida de Andressa Hotsumi, mas a jogada foi anulada e a partida terminou com o placar de 10 a 06 para a seleção brasileira.



"Não dá para descrever esse momento [o touchdown da vitória]. Acho que é uma sensação de dever cumprido. Uma sensação de leveza, realmente não sei descrever exatamente", comentou Lara Nesralla após a partida, sobre a corrida que mudou o jogo a favor do Brasil Onças.



"Foi essencial a semana que ficamos juntas treinando e nos preparando para este jogo, até porque não treinamos sempre, não é possível. Foi bom porque colocou todo mundo na mesma página e estávamos todas felizes e empolgadas, e queríamos isso mais do que qualquer outra pessoa", completou a wide receiver.



A seleção brasileira feminina de futebol americano voltará se reunir este ano, no segundo semestre, para um training camp, cujo local e data ainda será definido.