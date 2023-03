Grangiro retorna a Búzios na abertura da temporada 2023

Tudo o que é bom deve ser repetido. Seguindo a máxima, o Circuito Grangiro retorna a Búzios e ao Clube Aretê na abertura da temporada 2023, dia 16 de abril, com provas de mountain bike XCM em cenário encantador. As inscrições para a etapa estão disponíveis por meio do site ilgrangiro.com, com vagas limitadas e opção de combo com desconto.

O evento de ciclismo com excelência tem dois percursos: o Esporte, com 42 km e no qual é permitido o uso de e-bike, e o Pro, de 60 km. O trajeto permite ao participante conexão com a natureza, tendo a região rica diversidade de fauna e flora. Ao longo das provas, os ciclistas passarão por diferentes tipos de terrenos, como estrada, single tracks e praia, desfrutando da experiência proposta, “bike suja, alma lavada”.

“A etapa de Búzios do Circuito Grangiro já tem espaço no coração dos ciclistas. Todos que participaram das últimas edições ficaram felizes com o resultado, com a experiência de pedalar em um local tão especial. O percurso é espetacular, oferece lindas paisagens da região e também muito desafio, com trechos de subida, decida, entre outros pontos”, analisa o responsável técnico do evento, Artur Castro.

Sede do evento, o Clube Aretê Búzios é mais um diferencial da etapa de estreia da temporada 2023 do Circuito Grangiro. O local permite que ciclistas e familiares tenham toda a estrutura esportiva para dias de atividades e muita diversão, e foi palco das edições passadas do evento na cidade, em 2021 e 2022, sempre aclamado pelos participantes. O Circuito Grangiro 2023 tem patrocínio Enel Distribuição Rio por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, e é organizado pela agência Effect Sport.