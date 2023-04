Speedo lança linha para o beach tennis

A Speedo mergulhou de cabeça no universo do beach tennis. Referência de qualidade em diversos esportes, em especial a natação, a empresa lançou a linha para a modalidade seguindo seu padrão: tecnologia de alta performance e design de excelência. A SpeedoBT já está disponível em pré-lançamento por meio da loja virtual da marca, speedo.com.br.

A nova linha conta com raquetes, viseiras, bonés, bolsas e bolas para a prática do beach tennis. Os produtos contam com materiais premium como EVA Super Soft, Kevlar, Carbono 3k e 12k, proporcionando melhor jogabilidade, estabilidade e potência, tudo isso com leveza e conforto.

No total, a SpeedoBT apresentou sete modelos de raquetes, todos com o exclusivo antivibration system, que elimina a vibração do equipamento no momento do jogo. A coleção tem ainda um modelo dedicado para as crianças e outro em dupla face.

O beach tennis é originário da Itália, na década de 1980. Chegou ao Brasil em 2008, e nos últimos anos caiu no gosto dos brasileiros por ser fácil de jogar e promover interação entre os jogadores. Atualmente, o país é referência na modalidade, com maior número de praticantes em todo o mundo e palco das principais competições internacionais.

Segundo dados da Confederação Brasileira de Tênis, a CBT, o país tem mais de 1 milhão de praticantes, conforme estudo do último ano. Em comparação com 2021, o crescimento é de 175%. Com isso, a expectativa é que a modalidade movimente, só no Brasil, mais de R$ 1 bilhão ao longo de 2023.

“A Speedo é uma marca que está em constante evolução, inovando e acompanhando o mercado. Estamos muito animados com o lançamento da linha SpeedoBT, modalidade que cresceu e ainda cresce de maneira vertiginosa no país. Investimos em muita tecnologia para implementar nos novos produtos a qualidade que fez a marca ser a referência que é hoje em diversos esportes”, anunciou o diretor de beach tennis da empresa, Renato Hacker.

Praia e Speedo combinam desde sempre. A marca é patrocinadora das duas conquistas olímpicas do país na maratona aquática, ouro em Toquio 2020 e dona de seis títulos mundiais, Ana Marcela Cunha, e a medalhista de bronze na Rio 2016, Poliana Okimoto. São 45 anos de atuação no mercado nacional, entregando a atletas profissionais e amadores excelência em equipamentos esportivos.

“Somos uma empresa que vivenciamos o que produzimos. Conhecemos o universo esportivo, nosso DNA está na água, na areia, na praia. Por isso, conseguimos entregar incríveis produtos na linha SpeedoBT, que combinam com diversas opções de sungas e maiôs, entre outros acessórios, para a prática da modalidade”, concluiu o executivo.