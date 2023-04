Vela: Chega ao fim o Campeonato Paulista de Classes Nacionais no YCSA

O Campeonato Paulista de Classes Nacionais terminou no último final de semana (01 e 02), na raia da Represa de Guarapiranga, em São Paulo. Com sede no YCSA - Yacht Club Santo Amaro, os velejadores completaram as últimas quatro regatas, que totalizaram oito para anunciar os campeões das classes Mini Oceano, Day Sailer e Olímpico.

Na classe Mini Oceano foram 13 barcos na raia, já na Day Sailer e Olímpico foram sete barcos cada. Com vento no quadrante sul de oito a dez nós, o título estadual das classes foi decidido nas últimas regatas.

Na Mini Oceano, a equipe Match Box, comandada por Henrique Cabette, soube administrar a liderança conquistada no decorrer do campeonato para erguer o título, seguido de Monforte em segundo e Azulão, em terceiro.

O barco Baby foi o grande campeão da classe Day Sailer. Comandados pelo capitão Vítor Marcelino, o time ficou na frente de Quest, em segundo, e Arno Júnior, que terminou na terceira colocação.

A embarcação Malandrinho levou o título paulista na classe Olímpico. O elenco do capitão Torsten Bojlesen ficou à frente de Tramp e Mr.Bond.

“Foi muito competitivo o campeonato. Os velejadores mostraram qualidade nas regatas e uma forte amizade. O principal foi que todas as classes saíram fortalecidas, com as boas disputas pelo título”, explicou explicou Walter Adoglio Júnior, Velejador e Coordenador das Classes Nacionais Fevesp.

“Estou muito feliz com o empenho de todos para organizar a competição. Agradeço ao YCSA pela organização e aos velejadores, que proporcionam ótimos finais de semanas. Todos saíram vencedores do campeonato”, finalizou.