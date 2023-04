Velejadores argentinos são os primeiros a confirmarem presença na 50ª Semana de Vela de Ilhabela

Os argentinos do barco Jura Soto 41 foram os primeiros a confirmar presença na 50ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela. O tradicional evento da modalidade na América do Sul será realizado de 23 e 30 de julho de 2023, no Yacht Club de Ilhabela, litoral norte de São Paulo.

A equipe estrangeira comunicou à organização a intenção de participar das regatas em Ilhabela (SP) desde o início do ano. Antes de abrir as inscrições, o time do Jura já havia confirmado oficialmente sua presença para disputar o título da classe ORC.

Além da ORC, uma das principais categorias de rating do mundo, a Semana Internacional de Vela de Ilhabela terá mais de 100 barcos das classes BRA-RGS, HPE25, Clássicos, Bico de Proa, VPRS, HPE30 e C30.

O velejador Pablo Swiecicki e sua equipe estiveram na 49ª edição do evento, no ano passado, a bordo do HPE30 Phoenix, monotipo emprestado por Eduardo Souza Ramos aos colegas argentinos. Para a tripulação do país vizinho foi uma experiência enriquecedora competir em um veleiro diferente.

Mas nesta temporada, Soto 41 Jura sediado no Yacht Club Argentino atravessará o Atlântico de Buenos Aires até Ilhabela para a disputa. A tripulação conta com dez velejadores, todos argentinos. O veleiro é desenhado e fabricado no país pelo renomado Javier Soto Aceval, o mesmo projetista que fez história ao criar os S40, um dos mais utilizados na vela brasileira atualmente.

''As regatas do ano passado foram muito técnicas, não conhecer as correntes e rebotes de vento na costa e dentro do canal tornou o campeonato super desafiador para nós. A Semana de Ilhabela é divertida e muito tática, nota-se que o nível dos competidores é alto, o que a faz ainda mais interessante'', disse Alejandro Roca, que fará a função de trimmer da genôa.

A competição abre no domingo, 24 de julho, com a tradicional regata Alcatrazes por Boreste – 100 anos Veleiro Atrevida - Marinha do Brasil. No mesmo dia serão realizadas as provas Toque-Toque por Boreste, que tem 25 milhas náuticas, e a Renato Frankenthal - só para HPE25 - com 10 milhas náuticas.

A organização fará, ao longo da semana, regatas de acordo com as condições de mar e vento, podendo ser no Canal de São Sebastião ou nas raias mais ao norte e ao sul da ilha. Serão três tipos: percursos longo, médio e barla-sota (entre boias).

''Estamos muito animados com essa nova edição da Semana de Vela, com certeza a ilha vai estar em festa pelos 50 anos da regata. Esperamos que este ano as cervejas sejam ilimitadas, tudo uma grande confraternização'', projetou Alejandro Roca.

Desde que passou a ser internacional nos anos 1990, a Semana de Vela de Ilhabela atrai tripulações de vários países para correr as regatas. Muitas equipes do Chile, Argentina e Uruguai, por exemplo, escolhem a competição pelo forte nível técnico e também pelo clima mais ameno no inverno brasileiro, bem diferente do que ocorre nos três países sul-americanos citados.

A última conquista 100% estrangeira da Semana Internacional de Vela de Ilhabela foi do uruguaio Cristabella, que levou o título geral em 2015. Em 2017, o Phoenix também emprestou seu modelo Carabelli 30 ao time argentino do Mad Max de Julián Somodi, que faturou entre os 30 pés.