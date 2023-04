Semana Internacional de Vela de Ilhabela divulga regras para 2023

A organização da Semana Internacional de Vela de Ilhabela divulgou o primeiro Aviso de Regatas para o evento, que será realizado de 23 a 30 de julho, no Yacht Club de Ilhabela (YCI), no litoral norte de São Paulo. A competição mais tradicional da modalidade na América Latina chega à sua 50ª edição e deve reunir até 150 barcos.

As regatas de 2023 serão válidas para barcos inscritos nas classes ORC, BRA-RGS, VPRS, C30, HPE 25, Clássicos, Bico de Proa e Multicasco. A competição também valerá como Campeonato Brasileiro da Classe C30 e segunda etapa do Campeonato Brasileiro da Classe BRA-RGS. A organização da Semana Internacional de Vela de Ilhabela promoverá ainda a Regata de Equipes, realizada desde 2015.

Os catamarãs correrão como classe convidada desde que formem uma flotilha e esta seja aprovada pela Comissão Organizadora. Para ser elegível na classe Bico de Proa, o barco não pode ter participado da SIVI nos últimos dois anos nas categorias ORC ou RGS.

A abertura da Semana Internacional de Vela de Ilhabela está marcada para o domingo, 24 de julho, com a regata Alcatrazes por Boreste – 100 anos Veleiro Atrevida - Marinha do Brasil. Serão 55 milhas de percurso envolvendo os maiores veleiros da competição, incluindo desta vez os clássicos.

As classes C30, RGS-C, Bico de Proa (categorias A, B, e C) e Multicasco disputarão a Regata Toque-Toque por Boreste. Já os HPEs a Renato Frankenthal. O evento é composto por até 12 regatas para as classes C30 e HPE 25 e dez para as demais categorias.

''A Semana de Vela de Ilhabela é regida pelas regras definidas pela World Sailing, entidade máxima da modalidade. Um aviso de regata é um documento oficial utilizado em competições de vela para comunicar aos participantes as informações e instruções necessárias para a realização das provas'', explicou Cuca Sodré, organizador técnico do evento.

O material contém informações importantes, como a data e horário de início das regatas, o percurso a ser seguido e as regras específicas da competição. Além disso, o A.R. tem definida informações sobre os procedimentos de largada, as penalidades que podem ser aplicadas e outros detalhes importantes para garantir a segurança e o sucesso da regata.

''Esse é um aviso compacto com as informações mais importantes, incluindo as classes, as datas e as programações. Nesse documento, o velejador vai saber tudo que está ocorrendo. Nos próximos meses, a organização vai enviar outro Aviso de Regata mais completo'', concluiu Cuca Sodré.

A 50ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela (SIVI) é organizada pelo Yacht Club Ilhabela (YCI), com apoio da Prefeitura Municipal de Ilhabela, CBVela e ABVO.