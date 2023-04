Barco Show 2023 expande negócios náuticos nas regiões Norte e Nordeste

A cidade de Aracaju (SE) foi palco da segunda edição de 2023 da Barco Show, exposição que reuniu 12 expositores do setor náutico e atraiu mais de 1.000 pessoas nos dois dias de sua realização na Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi, no Mosqueiro, no restaurante Prainha Bar.

O evento teve o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Turismo. A Select Investimentos Hangar foi a patrocinadora da segunda edição da Barco Show, que teve como objetivo estabelecer a cultura náutica na região e gerar negócios em curto e longo prazo. A feira faz parte do projeto de expansão da Barco Show Eventos no Norte e Nordeste do Brasil.

Durante a Barco Show, os visitantes puderam conferir de perto diversas opções de embarcações, equipamentos e serviços para o setor náutico, além de participar de palestras e workshops sobre o tema. A presença de expositores de diferentes partes do país garantiu uma ampla diversidade de produtos e soluções para os visitantes.

Para Hugo Leonardo, CEO da Barco Show Aracaju Festival, a exposição foi um sucesso e conseguiu atender às expectativas dos visitantes.

“Foram dois dias incríveis, com muita cultura náutica, programação que agradou a todos os visitantes e um encerramento apoteótico, após um passeio em um comboio de embarcações pelo leito do rio Vaza Barris explorando atrativos naturais como a Ilha dos Namorados, Praia do Viral, Crôa do Goré, VIDAM Náutico e um final festivo paradisíaco no Prainha Bar, com o majestoso pôr do sol mais lindo do Brasil dizendo até breve, porque a edição do Barco Show Aracaju Festival já está no planejamento da gestão municipal."

Durante o evento, Hugo Leonardo, CEO da Barco Show Eventos, comentou sobre a importância da realização do Barco Show Aracaju Festival para a cidade e para a expansão da cultura náutica na região. “Encerramos neste sábado, 1º, o Barco Show Aracaju Festival, um evento náutico de grande sucesso e repercussão, que abriu o caminho para avançarmos no turismo náutico em nossa capital”.

Hugo ainda agradeceu o apoio do prefeito Edvaldo Nogueira e da Secretaria de Turismo de Aracaju pelo suporte para a realização do evento.

A primeira Barco Show 2023 contou com mais de 30 expositores do segmento náutico na capital baiana, Salvador, no início do ano. O evento foi realizado no Terminal Turístico e contou com as principais empresas do segmento. A proposta híbrida da feira, ou seja, dando opção até de test drive das lanchas, jets e barcos na Baía de Todos-os-Santos foi um diferencial da Barco Show.

A ideia, segundo Hugo Leonardo, CEO da exposição, não é apenas aumentar as vendas, mas trazer mais opções para a região. Em sequência, a Barco Show eventos promoverá ainda neste ano o Barco Show Amazonas em formato de feira náutica, na capital Manaus. O encontro faz parte do projeto de expansão e implementação da cultura náutica no Norte e Nordeste do Brasil.