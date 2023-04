50ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela tem novos barcos confirmados

Mesmo a mais de três meses para a 50ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela (SIVI), as inscrições para o evento na cidade do litoral norte de São Paulo estão a todo vapor. Um dos barcos confirmados é o Bravo, que será comandado por Jorge Berdasco, mas agora pela classe C30.

A embarcação passou por mudanças para a competição na cidade paulista. O mais tradicional evento da modalidade na América do Sul será realizado entre os dias 23 e 30 de julho de 2023, no Yacht Club de Ilhabela.

Além da C30, a Semana Internacional de Vela de Ilhabela terá mais de 100 barcos das classes BRA-HPE25, Clássicos, Bico de Proa, VPRS, HPE30, ORC e RGS, que era a categoria do Bravo.

"Estamos muito animados para a Semana Internacional de Vela de Ilhabela e pelo barco novo. Estamos aprendendo a velejar com ele. Foi quase um caso de amor à primeira vista. É um barco planador, enquanto o anterior era deslocante. Isso muda muito na velejada. É um barco muito rápido e sensível a qualquer tipo de regulagem", contou Jorge Berdasco.

E a mudança de um veleiro mais lento, um Skipper 30, para uma máquina de regata do Carabelli 30 surgiu de maneira inusitada. "Na largada da regata Toque-Toque do ano passado, nós trocamos bordo com o VIA Itália, um C30. Em uma das manobras, quase batemos neles, estávamos super pressionados, com o barco ancorado''.

''Fui conversar com o comandante deles, pedi desculpas pela manobra e ficamos olhando o barco. Eles nos instigaram: 'vocês precisam velejar em um barco planador'. E na premiação, o C30 nos foi oferecido. Fizemos um grande reforço nele", completou Jorge Berdasco.

As classes C30, RGS-C, Bico de Proa (categorias A, B, e C) e Multicasco disputarão a Regata Toque-Toque por Boreste com 25 milhas náuticas, e a Renato Frankenthal - só para HPE25 - com 10 milhas náuticas.

O evento é composto por até 12 regatas para as classes de monotipos C30 e HPE 25 e dez para as demais categorias. A competição será aberta com a tradicional regata Alcatrazes por Boreste – 100 anos Veleiro Atrevida - Marinha do Brasil.

A organização fará, ao longo da semana, regatas de acordo com as condições de mar e vento, podendo ser no Canal de São Sebastião ou nas raias mais ao norte e ao sul da ilha. Serão três tipos: percursos longo, médio e barla-sota (entre boias).

Barco feminino é atração

O XX Women Sailing Team é outra equipe confirmada na 50ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela. O time foi idealizado por mulheres com posições de destaque no mercado, com o intuito de fortalecer a presença feminina na vela oceânica.

Sob o comando de Valéria Ravani, que nos últimos anos exerceu o cargo de diretora-executiva global de uma linha de produtos farmacêuticos, as mulheres do XX Women Sailing Team querem mostrar que podem ocupar todos os espaços de disputas do mundo moderno.

"A Semana de Vela é o nosso Carnaval. A organização é maravilhosa, encontramos pessoas queridas e sempre aproveitamos o evento da melhor forma", disse a velejadora Daniela Sanchez, do XX Women Sailing Week.