Maior festival de esportes e cultura de montanha do Brasil está com inscrições abertas para segunda etapa

Após o sucesso da primeira etapa da temporada 2023 do Rocky Mountain Games, no início deste mês de abril, em Campos do Jordão (SP), a caravana do maior festival de esportes e cultura de montanha do Brasil se prepara para montar acampamento em Atibaia (SP). A etapa da Pedra Grande será dias 20 e 21 de maio.



As inscrições, a preços promocionais, estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial do evento: https://rockymountaingames.com.br/pedra-grande/.

Ou pelo link: https://www.ticketsports.com.br/e/rocky-mountain-games-etapa-pedra-grande-2023-35127.



Ano passado, Atibaia abriu o circuito Rocky Mountain Games recebendo um total de 860 atletas, além de seus familiares e amigos. Com a continuidade do sucesso do evento em 2023 - Campos do Jordão também contou com mais de 800 participantes –, a expectativa da organização é bater a casa dos mil inscritos na Pedra Grande.



O Rocky Mountain Games promove a união entre as tribos de corredores e bikes. Para quem gasta sola de tênis entre subidas e descidas, as opções são as distâncias de 6km, 12km, 21km e 42km do Trail Run. Há ainda a oportunidade de correr acompanhado do mascote canino, nos 4km de Canicross, ou encarar a mesma distância em uma pirambeira morro acima no Uphill.



Para quem prefere pedalar, as trilhas de Mountain Bike desafiam o equilíbrio, habilidade e coragem em percursos de 25km e 50km. Outra alternativa é mesclar terra e asfalto com as bicicletas híbridas do Gravel.



Para os triatletas de montanha, o destaque é Rocky Man e Rocky Woman, composto por um Trail Run de 21km, seguido por 50km de Mountain Bike e fechando com os 4km do Uphill. Uma união perfeita, sofrida e recompensadora de corrida e pedal.



Além das competições, a arena montada na pista de pouso de voo livre, no Parque da Pedra Grande, em Atibaia, vai oferecer atividades para o público em geral, amigos e familiares dos atletas inscritos no Mountain Games. Arremesso de machado, slackline, atividades recreativas/educativas para crianças, opções gastronômicas, shows ao vivo e sessão de cinema são as atrações.



Após Atibaia, o circuito 2023 termina em Juquitiba, dia 26 de agosto. O Rocky Mountain Games é uma realização da Rocky Mountain Sports Content, com apoio de Mynd e cerveja Patagonia.