Turismo de Arraial do Cabo e CBVela anunciam parceria para a Copa Brasil de Praia

Falta pouco para Arraial do Cabo (RJ) receber a 2ª edição da Copa Brasil de Praia, competição que acontece de 29 de maio a 04 de junho e definirá a seleção brasileira de vela para a disputa dos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. Uma disputa de alto nível que reunirá atletas de ponta da modalidade nacional. Fato que torna o evento um grande atrativo turístico para a cidade.

Diante disso, a Confederação Brasileira de Vela (CBVela) fechou parceria com a Associação de Meios de Hospedagem de Arraial do Cabo (AMHAR) para a realização do campeonato.

A parceria consiste no patrocínio de 16 pousadas e hotéis locais que oferecerão hospedagem à organização durante a disputa da II Copa Brasil de Praia.

“A gente começou essa parceria no ano passado, na primeira edição do evento, que foi uma prévia do que vai ser esse ano. Foi uma parceria muito legal e positiva, gostamos muito do evento. Esse ano a gente espera conseguir uma reversão maior de hospedagens nas pousadas, principalmente as que estão patrocinando com diárias para a organização do evento. É muito importante para a gente manter essa boa relação com um evento desse tamanho e com a CBVela”, pontua Mariana Alves, Presidente da AMHAR.

Segundo a representante da Associação, a presença de eventos esportivos de grande porte na cidade são importantes para movimentar o turismo na região durante o outono e o inverno, onde temperaturas frias e as águas geladas das praias locais afastam turistas que buscam o calor. Ela afirma que a cidade aguarda um aumento de 30 a 40% na busca por hospedagens durante o evento.

“Estamos muito animados desde o ano passado. A cidade toda está respirando esse evento, aguardamos bastante por ele. Arraial respira o vento, teremos meses de ventos muitos fortes em julho, agosto, setembro, além de termos pontos importantes para velejadores praticarem a modalidade, como a Lagoa de Arubinha e a Ponta da Alcaíra. Como trade turístico, todo evento de esporte é muito importante em Arraial, principalmente nesse período de outono e inverno, quando fica frio e nossas águas se tornam muito geladas”, explica Mariana Alves.

"Nosso país tem uma costa maravilhosa a ser explorada! Buscamos nos aproximar cada vez mais das Prefeituras porque elas que são donas dos espaços, temos praias maravilhosas para velejar no Brasil inteiro. Vamos mostrar que aqui é o melhor lugar do mundo para a prática desse esporte tão grandioso", comentou Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da CBVela.

A II Copa Brasil de Praia contará com mais de 150 velejadores das seguintes classes: ILCA 7, ILCA 6, Snipe (Misto), iQFOil (Fem./Masc.), Lightning (Misto), Hobie Cat 16, Hobie Cat 14, ILCA 6 (Masc.), Optmist, Dingue e Wingfoil (Masc. / Fem.).

Além de classificatório para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, a competição será válida como Campeonato Sudeste Brasileiro das Classes Hobie Cat 14 e 16.