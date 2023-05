Flag Football: Victoria Guglielmo deixa a seleção brasileira feminina após dez anos

Nesta segunda-feira (08), a CBFA - Confederação Brasileira de Futebol Americano anunciou que Victoria Guglielmo não é mais a Técnica Principal da Seleção Brasileira de Flag Football após mais de dez anos se dedicando ao crescimento do flag feminino no Brasil.

Em seu lugar, Ana Luiza Cazarin assume o cargo de head coach do Brasil Onças Feminino de flag football. Ana já estava na comissão técnica como Coordenadora Ofensiva desde 2019 e presente na Seleção Brasileira desde 2016, quando fez sua estreia como atleta nas Eliminatórias para o Mundial, no Panamá.

A trajetória de Victoria se confunde com a história da Seleção Feminina de Flag. Vic chegou na Seleção como atleta em 2012, o 1° ano de existência da equipe nacional, e esteve presente na 1ª participação do Brasil em uma competição internacional, o Mundial da IFAF, disputado em Gotemburgo, na Suécia.

A estreia rendeu a Seleção o 12° lugar e muita vontade de evoluir ainda mais, trabalho que foi feito por Vic com sucesso nos anos seguintes. No Mundial de 2014 realizado na Itália, o Brasil Onças ficou em 10° lugar. Em 2016, nos Estados Unidos, último Mundial de Vic como atleta do selecionado feminino, veio o sexto lugar na classificação geral.

Em 2018, já como Coordenadora Defensiva, Vic embarcou para o Panamá junto com o Brasil Onças Feminino e garantiu novamente o 6º lugar.

Em 2021, no Mundial de Israel, Vic foi como Técnica Principal, e o Brasil Onças conquistou seu melhor resultado na história da competição, disputando a medalha de bronze com a Áustria. O placar de 26 a 13 para a equipe europeia deixou a nossa seleção com o 4° lugar. A melhor posição entre as 5 participações em mundiais.

Vic participou de outras competições internacionais pela Seleção, como os Jogos Mundiais de 2022, que foram disputados em Birmingham, nos Estados Unidos.

A vitória sobre a França por 34 a 6 garantiu ao Brasil o 7º lugar nesse duelo de seleções. Porém, mais importante que os números, foi a presença da nossa Seleção num evento com uma forte agenda da IFAF com a NFL para difundir o flag, que pretende ser um esporte olímpico em 2028.

Foi com Vic no comando da nossa Seleção que o Brasil Onças conquistou o 1º Sul Americano de Flag Football, disputado em casa, no final de 2022.

Além de toda evolução e desenvolvimento do flag football feminino no Brasil, Vic foi responsável desde o começo por gerir um projeto completo e sustentável de uma seleção. Um desafio enorme em um cenário onde o esporte feminino tem pouca visibilidade e quase zero investimento.

"Foram dez anos no projeto então não tem como falar que não vou sentir falta, mas seguirei sempre próxima da nossa Seleção. Acompanhando como eu puder e torcendo também", comentou Victoria Guglielmo.

“Encerro esse ciclo com bastante gratidão. Foram anos desafiadores a frente de um projeto forte como o da Seleção Feminina, mas sei que novas eras precisam chegar e outras pessoas seguirão nosso legado. E nada melhor do que a Caza, a Guidi e a Bea pra seguirem essa história”.

Por sua vez, Caza (como é chamada Ana Luiza Cazarin) assume o Brasil Onças Feminino de flag com um desafio já confirmado pela frente: a disputa do Intercontinental da modalidade, que acontecerá entre os dias 04 e 08 de julho em Charlotte, nos Estados Unidos. A competição definirá os classificados para o mundial da modalidade que acontecerá em 2024.

Caza esteve presente no Mundial de 2016, nos Estados Unidos. Assumiu como Coordenadora Ofensiva em 2019, pouco antes do ciclo do Mundial da Dinamarca que seria disputado em 2020, mas foi cancelado por causa da pandemia. Seguiu com a Seleção no Mundial de Israel e nos Jogos Mundiais nos Estados Unidos, além do Sul-Americano, realizado no final do ano passado no Brasil.

“Assumo o desafio com muita empolgação. O projeto da Seleção Feminina é algo que temos trabalhado com muito foco desde o princípio com a Vic. Estar a frente dessa equipe agora seguirá sendo muito gratificante", comentou Ana Luiza Cazarin, nova Técnica Principal da Seleção Brasileira Feminina de Flag Football.

“Confio muito na Guidi e na Bea e acredito que a nossa sinergia dentro e fora de campo vai continuar levando a Seleção pra gente”.

Outras duas mudanças aconteceram na comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina de Flag Football: Beatriz "Bea" Baptista assume a função de Coordenadora Ofensiva, enquanto Ingrid "Guidi" Camargo passa a ser a nova Coordenadora Defensiva.