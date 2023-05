Nome conhecido nas Artes Marciais, Muharrem Hasani fala sobre como mantém a boa forma: ‘trabalho duro’

Manter uma carreira longeva e com alto nível costuma ser um tanto quanto complicado para diversos esportistas. Mas não é o caso do lutador Muharrem Hasani, suiço de 38 anos que se destaca no Kickboxing e no Caratê. Apesar da idade, o atleta segue competindo em grandes competições nas artes marciais. Sempre reconhecido pela agilidade e resistência, o esportista falou sobre como se mantém no auge:

“É fruto de muita dedicação, trabalho duro, disciplina e talento. Treino de forma consistente para melhorar minhas habilidades e seguir evoluindo. Além disso, cuido bastante da minha parte mental, alimentação e busco ter boas noites de sono”.

Os campeonatos de Kickboxing e Caratê seguem a todo vapor. Há diversos torneios marcados para a sequência da temporada e a tendência é que Muharrem Hasani siga disputando muitas competições. Pensando nessa sequência, o lutador falou sobre a expectativa para as próximas lutas: “Busco melhorar minha classificação e ganhar campeonatos. Tenho treinado forte para o meu desempenho evoluir”.