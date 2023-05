Já na Costa Rica, Douglas Brose busca seu nono título no Campeonato Pan-Americano em sua última participação na competição

Nesta sexta-feira, Douglas Brose inicia sua participação no Campeonato Pan-Americano de karatê, na Costa Rica. Além da importância da competição em si, ela também servirá para manter a preparação em dia, visando sua participação nos Jogos Pan-Americanos, que começam no final de outubro, no Chile, e aos quais Douglas já tem a classificação garantida por ter conquistado o Campeonato Sul-Americano da modalidade, ano passado em Assunção.

Brose, que é tricampeão mundial de karatê, também já conquistou o título do Campeonato Pan-Americano em oito oportunidades. “Nesse meu último ano nos tatames, cada competição tem um sabor especial. Disputar mais um Campeonato Pan-Americano, uma competição onde já lutei muitas vezes e que tenho lindas recordações, também será muito importante para mim”, disse o catarinense de 37 anos.

A primeira luta de Brose será na próxima sexta-feira, dia 26, e ainda não tem adversário definido. “Espero ter um bom desempenho, estou em busca do meu nono título no torneio e venho me preparando para isso. Foram meses de treinamento para chegar bem à essa disputa. É uma competição que, além do prestígio de um possível título, confere também pontos importantes no ranking mundial e, com certeza, será uma boa preparação para os jogos pan-americanos do final do ano”, disse o lutador.

Além do Campeonato Pan-Americano, Douglas disputará ainda a Liga Mundial, na Irlanda, e os Jogos Pan-Americanos, competições de grande importância para o COB e para o karatê nacional. Ele também participa ativamente da campanha que visa incluir a modalidade nos jogos olímpicos de 2028, em Los Angeles.