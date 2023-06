Do vôlei ao tênis, do futebol à natação: conheça os casais que fazem história no esporte e no amor

A data mais romântica do ano está chegando. No próximo 12 de junho, será hora dos casais comemorarem de forma ainda mais especial a presença daquela pessoa amada ao seu lado. E é verdade que no Dia dos Namorados o que importa é o inexplicável sentimento mútuo de amor. Não importa gênero, cor ou preferência sexual. Para muitos, não é preciso nem mesmo ter coisas em comum, desde que a conexão seja verdadeira.

No entanto, diversos casais se aproximam por terem gostos parecidos, e, em muitos casos, o esporte pode ser uma dessas preferências compartilhadas. Há diversos casais em que ambas as pessoas são atletas. Para entrar no clima, a equipe do 'sites-de-apostas.net' destacou os pares românticos mais conhecidos no mundo do esporte.

Confira abaixo:

Jaqueline e Murilo Endres

Jaqueline Carvalho Endres é um dos maiores nomes da história do vôlei brasileiro, sendo bicampeã olímpica nos Jogos de Pequim, em 2008, e nos Jogos de Londres, em 2012. No momento, ela está sem clube, depois de ter jogado no Osasco/Audax na temporada 2020/21 pela Superliga Feminina.

Seu marido, Murilo Endres, também já foi um grande destaque na Seleção Brasileira, sendo vice-campeão olímpico em 2008 e 2012, como ponteiro. Ele atua como líbero no momento, no SESI, pela Superliga Masculina. O casal tem um filho, Paulo, de oito anos.

Sidão e Dani Lins

Outro casal do vôlei, Sidão (Sidnei dos Santos Júnior) e Dani Lins (Danielle Rodrigues Lins dos Santos) são casados desde 2015. A levantadora joga atualmente pela SESI Bauru e já foi campeã olímpica com o Brasil, em 2012. Também com atuações pela seleção brasileira de vôlei, Sidão foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres. Eles têm uma filha, Lara, de cinco anos.

Megan Rapinoe e Sue Bird

Sue Bird (Suzanne Brigit Bird) é um dos maiores nomes da história do basquete feminino. Aposentada em 2022, a armadora venceu quatro vezes a WNBA pelo Seattle Storm e ganhou medalha de ouro com a seleção dos Estados Unidos nas cinco edições dos Jogos Olímpicos que participou. Bird e Rapinoe se conheceram nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

Megan estava lá com a seleção norte-americana de futebol, com a qual foi campeã olímpica na edição anterior e bi-campeã mundial; ela foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2019 também.

Joanna Maranhão e Luciano Corrêa

Joanna Maranhão é uma ex-nadadora brasileira, aposentada em 2018. Ela disputou quatro edições de Jogos Olímpicos. Seu marido, Luciano Corrêa, é ex-judoca do Minas Tênis Clube, aposentado em 2017, e medalhista de ouro no Campeonato Mundial do mesmo ano, no Rio de Janeiro. Eles possuem um filho, Caetano, de três anos.



Roger Federer e Mirka Federer

Federer é um dos maiores nomes da história do tênis, com 103 títulos em seu currículo, incluindo 20 Grand Slams. Ele se aposentou em 2022. Sua esposa, Mirka, também é ex-tenista, mas teve a carreira interrompida aos 24 anos por conta de diversas lesões. Eles se conheceram nos Jogos Olímpicos de 2000, em Sydney, e possuem quatro filhos: as gêmeas Charlene Riva e Myla Rose ,de 14 anos, e os gêmeos Lenny e Leo, de nove anos.

Bruno Fratus e Michelle Lenhardt

Fratus é nadador, medalha de bronze em Tóquio 2020 nos 50m livre. Lenhardt é do mesmo esporte, prata em Guadalajara 2011, nos 4x100 metros livre.

Alex Morgan e Servando Carrasco

Morgan é um dos maiores nomes do futebol feminino. Em seu currículo, diversas conquistas de peso, como o ouro olímpico, em 2012, dois títulos da Copa do Mundo, em 2015 e 2019, além de vencer a UEFA Champions League, em 2017, jogando pelo Lyon. Seu clube atual é o San Diego Wave FC.

Carrasco também foi jogador de futebol e está aposentado. Eles têm uma filha, Charlie Elena, de três anos.

Ana Carolina da Silva e Anne Buijs

As duas jogadoras de vôlei estão juntas desde 2016, quando jogaram pelo Rexona-Sesc, e voltaram a jogar na mesma equipe, o Praia Clube, em 2020. Elas foram campeãs da Superliga nacional juntas e em ambos os anos. Carol é brasileira, cinco vezes campeã da Superliga, além de bicampeã do Grand Prix e medalhista de prata em Tóquio 2020 com o Brasil. Anna Buijs é holandesa e atua como ponteira. Elas se casaram em março deste ano.

Amanda Nunes e Nina Ansaroff

A brasileira Amanda Nunes e a americana Nina Ansaroff são um casal das artes marciais e UFC. Elas sãop casadas, têm uma filha, Regan Ann Nunes, e estão esperando um segundo filho: Hazel Ann. Ansaroff se aposentou no ano passado, enquanto Amanda busca ser uma das maiores lutadoras da história. Ela foi a primeira brasileira a se tornar campeã do UFC, em 2016, conquistando o cinturão do peso-galo, e possui, atualmente, o cinturão do peso-pena também, sendo a primeira lutadora (homem ou mulher) a defender ambos os cinturões simultaneamente.