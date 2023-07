Com seleções masculina e feminina, Brasil Onças está em Charlotte para o Intercontinental de Flag Football

As seleções masculina e feminina de flag football do Brasil Onças já estão em Charlotte para o próximo desafio. Entre os dias 04 e 08 de julho, as equipes nacionais disputarão o IFAF Americas Championship, o qual será realizado em Charlotte, nos Estados Unidos.



Seis seleções disputarão a competição feminina, enquanto sete países vão disputar no masculino. As duas seleções nacionais, que conquistaram no final do ano passado o título sul americano da modalidade, estarão presentes no Intercontinental.



A competição servirá de seletiva para o mundial de flag football, que será realizado em 2024 na Finlândia. Inclusive, a modalidade deve ser uma das novidades no programa olímpico para os Jogos de Los Angeles em 2028, principalmente por conta do apoio da NFL – National Football League a presença do flag na principal competição esportiva do planeta.



Seleção feminina pronta para reencontrar o top-3 do World Games



Quarta colocada no último mundial da modalidade realizado em Jerusalém no final de 2021, a seleção brasileira feminina retorna aos Estados Unidos após ter participado do World Games no ano passado. De lá pra cá, a equipe conquistou o título Sul Americano da modalidade de forma convincente.



Para a nova Head Coach do Brasil Onças de Flag Football Feminino, Ana Luiza Cazarin, o Intercontinental será um preparativo intenso e proveitoso para o Mundial da modalidade que acontecerá em 2024.



“Será um torneio muito importante pensando da evolução da nossa Seleção no cenário internacional, teremos várias seleções que são potências nos campeonatos internacionais dos últimos anos, 4 dos 6 participantes estavam no World Games no ano passado, inclusive o campeão, vice campeão e terceiro lugar”, comentou Caza.



“Esperamos que nossa Seleção demonstre um jogo tático sólido e inteligente, trabalhamos muito para desenvolver a sintonia no grupo e entendemos que a capacidade de se adaptar às situações de jogo e trocas de posição será crucial para esse campeonato, já que somos apenas 12 atletas e teremos muitos jogos.”



O primeiro dia de competição será intenso para a seleção feminina. O primeiro jogo será contra o Chile, um dos adversários na campanha do título Sul Americano. Na sequência, as favoritas: México e Estados Unidos. No segundo dia, os dois jogos restantes da primeira fase, contra Canadá e Panamá.



“Não há um caminho confortável, todas as equipes são muito experientes e participaram de diversos campeonatos mundiais. Acredito que todos os times têm condições de surpreender contra qualquer outro time, inclusive a gente”, explicou Caza.



“Jogamos contra o Chile no Sul Americano e tivemos um bom resultado, será o nosso primeiro jogo no torneio e queremos começar bem e trabalhar para repetir o resultado positivo. Em seguida temos México e EUA que são os 2 times mais perigosos do campeonato, são sempre os jogos mais esperados pelas atletas pois são muito intensos, difíceis e que exigem muito empenho tático, físico e técnico.”



“No segundo dia enfrentaremos Canadá e Panamá, são as duas Seleções que estamos mais curiosas e ansiosas para enfrentar, tem alguns anos que não enfrentamos essas equipes e muitas coisas aconteceram e evoluíram nesse período. São duas equipes muito fortes, mas que sabemos que podemos fazer bons jogos e disputar a vitória”, completou a head coach da seleção feminina.



Seleção Masculina busca evolução no cenário mundial



O Brasil Onças de Flag Football Masculino ainda está dando seus primeiros passos no cenário internacional da modalidade. Após ter feito sua estreia em mundiais no final de 2021 em Jerusalém, a equipe conquistou o Sul Americano realizado ano passado em casa, mostrando uma evolução do trabalho iniciado pelo head coach Heitor Medeiros.



Depois da conquista, a seleção masculina vai para o seu segundo desafio fora do país, e desta vez vai reencontrar adversários de alto nível da modalidade, simplesmente o atual top-3 do flag football mundial.



“Nossa expectativa é a de atingir o maior nível de jogo da seleção masculina até hoje. Estamos com um grupo que evoluiu atleticamente e principalmente em processamento do jogo, fizemos um bom trabalho em preparar o grupo com vários treinamentos e reuniões para o desafio que está por vir”, explicou Heitor.



“Será incrível competir dentro do maior nível do flag internacional, contra o top-3 do último mundial e as melhores seleções das Américas. Nosso objetivo é chegar no grupo de cima na classificação final e melhorar nossa posição dentro do cenário mundial em relação a 2021.”



A estreia do Brasil no Intercontinental já será um duelo e tanto: nada menos do que os anfitriões, os Estados Unidos. Na sequência do primeiro dia, terá o reencontro com os argentinos, adversários da decisão do título Sul Americano, e a seleção canadense.



No segundo dia, mais dois jogos, contra México e Chile. No terceiro e último dia de jogos, a fase regular será completada com o duelo contra o Panamá.



“Temos os três adversários mais difíceis e que estão no top-3 mundial: EUA, México e Panamá. Contra eles, vamos ver como estamos em termos de nível de performance, mas nosso objetivo é competir de igual para igual com as outras 3 seleções como Chile, Argentina e Canadá (que é uma incógnita para nós por não termos informações dos atletas ou vídeos), e lutar por uma medalha com um deles”, completou Heitor.



Confira abaixo a tabela das duas seleções no IFAF Américas Championship



Brasil Onças Feminino:

Jogo 01 – 05 de julho às 10h – Brasil vs Chile

Jogo 02 – 05 de julho às 13h15 – Brasil vs México

Jogo 03 – 05 de julho às 17h – Brasil vs EUA

Jogo 04 – 06 de julho às 11h30 – Brasil vs Canadá

Jogo 05 – 06 de julho às 15h30 – Brasil vs Panamá



Brasil Onças Masculino

Jogo 01 – 05 de julho às 11h45 – Brasil vs EUA

Jogo 02 – 05 de julho às 15h30 – Brasil vs Argentina

Jogo 03 – 05 de julho às 18h30 – Brasil vs Canadá

Jogo 04 – 06 de julho às 10h – Brasil vs México

Jogo 05 – 06 de julho às 13h – Brasil vs Chile

Jogo 06 – 07 de julho às 10h – Brasil vs Panamá