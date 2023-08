Confirmada a Equipe Brasileira de Vela para o Mundial de Haia deste ano

A sexta edição do Mundial de Vela será disputada de 11 a 20 de agosto em Haia, na Holanda, e contará com 24 atletas da Equipe Brasileira de Vela. A competição organizada pela World Sailing vale as primeiras vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e terá mais de 1.200 velejadores.

Os brasileiros serão representados por atletas de oito estados nas dez categorias olímpicas. O grupo tem velejadores experientes com medalhas olímpicas e pan-americanas e a entrada de atletas da Vela Jovem, uma das prioridades da CBVela - Confederação Brasileira de Vela.

Os países ocupado até o top 11 no IQFoil garantem a vaga olímpica em ambos os gêneros. Já na 49er e 49er FX são as dez primeiras duplas Para CBVela, o atleta tem que ficar em top 16 geral ou top 8 país para conseguir o feito. No Fórmula Kite e no 470 misto são oito e no Nacra 17, nove. A ILCA 6 e 7 distribuem 16 vagas por nação no Mundial de Haia.

O evento mundial é realizado de quatro em quatro anos e reúne sempre as classes que estarão na raia da próxima olimpíada. O Brasil soma ao todo cinco medalhas, sendo quatro de ouro e uma de prata.

''O Mundial de todas as classes é importante por ser realizado sempre no ano anterior aos Jogos Olímpicos e mostram a evolução técnica das equipes. Vamos para Haia, na Holanda, com uma e verdadeira seleção, atletas experientes, medalhistas olímpicos e mundiais, bem como a nova geração, que cada vez mais brilha em eventos das categorias de base''.

''Nossa equipe multidisciplinar também é de alto-nível, chefiada por Torben Grael'', explicou Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da CBVela.

A primeira edição do Mundial de Vela foi realizada em Cádiz, na Espanha, em 2003, com Robert Scheidt levando a medalha de prata no Laser. Em 2007, na cidade portuguesa de Cascais, a vela brasileira trouxe dois ouros: Robert Scheidt e Bruno Prada no Star e Ricardo Winick no RS:X.

Em 2011, em Perth, na Austrália, novamente Robert Scheidt e Bruno Prada brilharam na classe Star. E em 2015, em Santander, na Espanha, Martine Grael e Kahena Kunze foram as campeãs mundiais na 49erFX. Na última edição, em Aarhus, na Dinamarca, o país não subiu ao pódio.

Atletas brasileiros preparados em Haia

Dos 24 atletas em disputa, nove disputaram pelo menos uma edição de Jogos Olímpicos. Entre eles, três medalhistas olímpicas, incluindo Martine Grael e Kahena Kunze, ouro na Rio 2016 e Tóquio 2020, e Isabel Swan, primeira medalha feminina obtida em Pequim 2008 ao lado de Fernanda Oliveira na 470.

Após a disputa de eventos na Europa, como Princesa Sofia, Semana de Hyeres e Evento-teste, a vela brasileira tem como destaque as atuais bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze na 49erFX. As atletas subiram ao pódio em todas as competições em 2023. O último foi a medalha de prata no Evento-teste de Paris 2024, disputado na raia de Marselha.

''É sempre uma experiência incrível enfrentar as melhores equipes do mundo. Na França, testamos situações como se estivéssemos nas Olimpíadas. Eles aplicaram muitas penalidades por coisas pequenas, até de fora da água, então foi bom para ficarmos antenadas'', explicou Martine Grael.

''Temos feito a melhor preparação possível até esse momento. O evento-teste foi super importante para nos familiarizarmos com as condições da Olimpíada. O Mundial será muito forte e vamos em busca do nosso melhor'', contou Kahena Kunze. Na 49er, Marco Grael e Gabriel Simões serão os representantes nacionais.

Na classe 470, que passa a ser mista em Paris 2024, serão três duplas brasileiras com Rodrigo Duarte e Ana Barbachan, os atuais medalhistas pan-americanos Juliana Duque e Rafael Martins e Henrique Haddad com a medalhista olímpica Isabel Swan.

Na Nacra 17, também com uma mulher e um homem a bordo, João Bulhões e Marina Arndt e Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino tentarão a vaga olímpica brasileira nas águas de Haia. Serão 11 em disputa na categoria.

''Nós acreditamos que estando entre os 15 melhores da competição, podemos garantir uma vaga para o Brasil'', projetou Samuel Albrecht, que recentemente conquistou o título da Semana Internacional de Vela de Ilhabela.

Com bons resultados na temporada, os dois atletas do masculino na Fórmula Kite podem antecipar a vaga olímpica na nova classe dos Jogos. Bruno Lobo e Lucas Fonseca foram top 5 nos Mundiais de Kite adulto e juvenil, respectivamente. No feminino, Maria do Socorro Reis será a única kitesurfista em Haia.

''Estou 101% dedicado à minha campanha olímpica para Paris 2024, muito feliz em ter ficado em quarto lugar no Mundial em apenas um ano e meio de dedicação. Muito louco de pensar que ano passado eu estava terminando em 38º'', escreveu Lucas Fonseca, após ficar a uma posição do pódio no Mundial Jr. de Fórmula Kite

Uma das disputas mais acirradas está na ILCA 7 com três competidores. O atleta olímpico Bruno Fontes lidera o grupo que terá Philipp Grochtmann e Felipe Fraquelli. Na versão feminina, a ILCA 6, Gabriella Kidd defenderá o Brasil.

Na iQFoil, Mateus Isaac tentará provar que vem de recuperação na temporada e pode ser apontado como favorito às finais da prancha. No feminino, Bruna Martinelli e Giovanna Prada serão as representantes.

Parte dos atletas participam de eventos internacionais apoiados pelo termo de fomento à vela olímpica com parceria da CBVela. O objetivo é a preparação da Equipe Olímpica Principal de Vela e participação nos campeonatos internacionais.

Equipe Brasileira de Vela

49er – Marco Grael / Gabriel Simões

49er Fx – Martine Grael / Kahena Kunze

Formula Kite – Bruno Lobo

Fórmula Kite – Lucas Pé Fonseca

Formula Kite Woman – Socorro Reis

iQFoil – Mateus Isaac

iQFoil – Bruna Martinelli

iQFoil – Giovanna Prada

470 Misto – Rodrigo Duarte / Ana Barbachan

470 Misto – Henrique Haddad / Isabel Swan

470 Misto – Juliana Duque / Rafael Martins

ILCA 7 – Bruno Fontes

ILCA 7 – Philipp Grochtmann

ILCA 7 – Felipe Fraquelli

ILCA 6 – Gabriela Kidd

Nacra 17 – João Bulhões / Marina Arndt

Nacra 17 – Samuel Albrecht / Gabriela Nicolino

Comissão técnica

Head Coach – Torben Grael

Chefe de Equipe – Claudio Biekarck

Gerente de Esportes / Técnico F-Kite Masc. – Juan Sienra

Líder Equipe Multidisciplinar – Tânia Sampaio

Secretária Técnica – Thais Ferreira

Rules Advisor – Ricardo Blu Lobato

Barqueiro – Geraldinho Alvado

Técnico Fx – Pepe Lis

Técnico 49er – Henry Boening

Técnico Nacra 17 – Lucas Smith

Técnico 470 – Ricardo Paranhos

Técnico iQFoil Masc. – Bruno Prada

Técnico F-Kite Fem. – Eduardo Abad