Brasileirão de FA: Galo e Tritões estreiam com vitória fora de casa no nacional de futebol americano

A divisão principal do Brasileirão de Futebol Americano teve início no último fim de semana com dois jogos do Grupo B, o qual conta com a presença de Galo Futebol Americano, Flamengo Imperadores, Tritões Futebol Americano, Juiz de Fora Imperadores e Rio Football Academy. E os visitantes levaram a melhor.



Atual vice-campeão nacional, o Galo FA foi até Mesquita no Rio de Janeiro no sábado (05) encarar o Flamengo Imperadores, no Estádio Nielsen Louzada. A equipe mineira mostrou que está pronta para a luta pelo título nacional ao vencer a equipe rubro-negra pelo placar de 34 a 00, no jogo que marcou a estreia do Brasileirão de FA no Canal GOAT.





Estreando no comando do ataque do Galo, o quarterback Lucas Caravita deu um bom passe para Victor Villaça, e com o extrapoint convertido por Lucas Valente, o Galo FA abriu 07-00 nos minutos iniciais. Mais dois TDs do time mineiros foram anotados no primeiro período: um retorno de punt de Ryan David e uma corrida de Ariel Amaral, ambos com extrapoint de Lucas Valente.



O segundo quarto teve mais uma boa corrida de Ariel Amaral que terminou em touchdown para o Galo FA, e com extrapoint de Lucas Valente. Além disso, o ataque do Flamengo sofreu duas interceptações: uma delas com Lucas Almeida, que já havia feito uma no primeiro quarto, e a outra com Rhuan Pablo.



Depois de um terceiro quarto sem alterações no placar, no período final de jogo veio o último touchdown do Galo FA que deu números finais ao duelo, com nova corrida de Ariel Amaral.



Tritões também vence na estreia



O Juiz de Fora Imperadores recebeu o Tritões Futebol Americano, do Espírito Santo, em jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão de Futebol Americano. A partida aconteceu na manhã de domingo (6) em Juiz de Fora, no campo do Colégio Granbery, terminando com vitória dos visitantes por 16 a 6.

Após um primeiro quarto de partida bastante equilibrado, o Tritões abriu o placar logo no início do segundo quarto, com um touchdown corrido do running back Felipe Alvarenga. Apesar de a defesa do Imperadores conseguir bloquear um chute na tentativa de extra point, os capixabas conseguiram ampliar o placar ainda no segundo quarto, com field goal marcado pelo kicker Marcelão.



Na volta do intervalo os visitantes aproveitaram os erros cometidos pelo Imperadores e ampliaram o placar com mais um touchdown corrido, dessa vez marcado pelo quarterback Irwing. O kicker Marcelão chutou e converteu o extra point com sucesso.



No último quarto os donos da casa conseguiram finalmente furar a defesa adversário em uma boa campanha que terminou com um touchdown corrido do fullback Luismar Sombra. Em seguida a equipe juizforana tentou uma conversão de dois pontos sem sucesso.



O presidente e atleta do Juiz de Fora Imperadores, Marcos Nogueira, destacou o bom desempenho da equipe na partida de estreia mesmo com o placar desfavorável.

“Apesar do resultado não ser o que gostaríamos, conseguimos ver um bom trabalho do time em campo. Nossa defesa jogou bem e foi bastante sólida e nosso ataque também esteve bem, porém cometeu alguns erros que foram determinantes para o resultado final. Agora vamos trabalhar para corrigir os detalhes antes dos próximos jogos.”



O quarterback do Tritões, Irwing Vieira, destacou o trabalho feito por toda a equipe que resultou na primeira vitória do time pós-pandemia.

“Nossa defesa está de parabéns, nossa linha com cinco OLs, tentamos gastar o relógio para ser um jogo bem rápido, e conseguimos sair com a vitória. Esperamos nos próximos jogos que a gente consiga brigar, assim como ao longo de todo o campeonato”.



Na próxima rodada do Grupo B do Brasileirão de Futebol Americano, o Tritões joga em casa contra a equipe do Flamengo Imperadores, no fim de semana dos dias 26 ou 27 de agosto. Já o Galo Futebol Americano retorna ao Rio de Janeiro, dessa vez para encarar o Rio Football Academy.