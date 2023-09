Ex-Corinthians, Higor supera lesão após um ano fora das quadras e comemora título pelo Benfica

O Benfica comemorou nesta sexta-feira (01) o título da Supertaça de Portugal. A partida terminou com vitórias das Águias por 5 a 4, contra o Sporting. A partida teve um golo ainda mais especial para o pivô de 25 anos Higor Ribeiro, ex-Corinthians.

O jogador brasileiro chegou à equipe portuguesa na temporada passada (22/23), mas foi contratado do Palma-ESP enquanto se recuperava de lesão no quinto metatarso. Chegou a fazer cirurgia e ficou uma primeira temporada toda afastado das quadras. Recuperado, esteve em quadra no título.

"Sou muito abençoado por ter a oportunidade de vestir a camisa do Benfica, um dos gigantes do esporte mundial. Foi um ano de muita luta e esforço, mas eu nunca desisti e hoje estou recuperado. Quero retribuir dentro das quadras o investimento feito em mim e, principalmente, fazer o que eu amo!", declara Higor.

No confronto, o clube Alviverde conseguiu sair na frente fazendo 3 a 0, mas o Benfica conseguiu o empate e garantiu o título na prorrogação.

"Foi um jogo emocionante e bem disputado, aqueles que gostamos de jogar. Graças a Deus conseguimos sair com o título e mostrar a força da nossa equipe. Muito bom começar minha passagem com um título!", disse Higor.

O pivô chegou a disputar a Copa América de 2018 pela seleção brasileira e começou sua trajetória no esporte vestindo a camisa do Corinthians. Ficou dois anos no profissional do Timão, até que surgiu a oportunidade de ir para a Espanha jogar no Palma, onde atuou por uma temporada e meia.

"Tenho orgulho da minha trajetória no Futsal. Passei por times grandes, Seleção Brasileira e levo todas essas experiências como aprendizado. Minha carreira se resume a muita luta, esforço e fé que irei realizar meus objetivos. No Benfica não será diferente, foi meu primeiro título aqui e estou muito feliz por isso”, finalizou.

Pelo Clube Paulista, Higor conquistou os títulos da Copa do Brasil e Super Copa Brasil. Foram quatro nos pelo Corinthians.