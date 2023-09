Campeões no futebol de campo, Jorge Henrique e Neto Baiano lutam por título Mundial de fut-7 pela SA Betesporte

O Campeonato Mundial de Fut-7 terá início na próxima segunda-feira (11) e será sediado no México. A competição está agendada para acontecer até o dia 14 e terá ao todo 54 clubes participantes. Essa será a maior edição do torneio, que terá 36 equipes masculinas e 18 femininas, pela primeira vez na história.

Um dos clubes que irá representar o Brasil nesta competição, será a SA Betesporte, de Pernambuco. A equipe foi campeã invicta na última temporada da Liga das Américas e levantou a taça da Liga Nacional da modalidade com três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Com boas campanhas, conseguiu vaga no Mundial.

E para buscar o título inédito, a equipe brasileira conta com dois nomes bem conhecidos dos torcedores. Um deles é o atacante Jorge Henrique, Campeão do Mundo pelo Corinthians em 2012, titular na grande final contra o Chelsea.

"Mundial eu sei bem da pressão que é (risos). Vamos fazer uma boa competição, representar não só o clube, mas o Brasil. Será uma oportunidade de mostrarmos nosso trabalho e colocar mais esse troféu na minha galeria, estou com muita vontade de jogar novamente", disse Jorge Henrique, ex-jogador e ídolo do Corinthians e campeão mundial pelo Timão em 2012.

Outro nome importante da equipe é Neto Baiano, jogador que rodou o Brasil e conquistou títulos Gaúcho, Baiano, Goiano, Alagoano e Copa do Nordeste. Com a experiência e títulos de artilharia na bagagem, o atleta projetou a competição.

"Temos uma equipe que trabalha bastante, se esforçam muito por esse projeto e é um orgulho muito grande jogar aqui. Vamos para cima, pois é uma competição com competitividade bem alta, que jogador gosta de jogar. Vamos para cima!", disse Neto Baiano, que passou por Internacional, Athletico-PR, Palmeiras, Sport, Vitória e Juazeirense, além de Kashiwa Reysol e JEF United, do Japão.

Os times participantes do Mundial serão divididos em 12 grupos, com três times cada. Os primeiros colocados avançam para a próxima fase, enquanto os outros 24 irão competir na repescagem, onde avançam apenas metade para a segunda fase.