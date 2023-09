Futsal Feminino: Taboão/Magnus Mantém a liderança da LFF com Vitória de 5 a 2 sobre Stein Cascavel

No último feriado, dia 7 de setembro, o Ginásio "Zé do Feijão" em Taboão da Serra foi palco de um emocionante confronto de Futsal Feminino. Em um jogo adiado da 3ª rodada da LFF (Liga Feminina de Futsal), o EC Taboão/Magnus enfrentou o Stein Cascavel em uma partida repleta de reviravoltas e muito talento em quadra.

O jogo valia a liderança da competição, e o Taboão demonstrou sua determinação em casa, garantindo uma vitória por 5 a 2.

O Stein Cascavel começou na frente com um gol de Duda, prometendo um duelo acirrado contra o líder Taboão. No entanto, a três minutos do final do primeiro tempo, Natalinha marcou um golaço que empolgou a torcida e igualou o placar. E para surpresa do Stein, Pão roubou a bola na ala e a passou para Lívia, que marcou um gol incrível no ângulo.

No segundo tempo, o Taboão mostrou ainda mais determinação nas finalizações, com gols de Alana e Loren. O Stein, em um lance envolvendo a goleira do Taboão, Desirée, e uma jogadora do Stein, conseguiu um pênalti e diminuiu a diferença para 4 a 2.

Desirée, a goleira do Taboão, fez uma grande atuação perante sua torcida e a família que compareceu ao jogo. Cancelando a maioria das investidas do Stein, ela contribuiu significativamente para manter a vantagem no placar.

Na tentativa de empatar ou virar o jogo, o Stein Cascavel colocou um goleiro-linha em quadra nos últimos cinco minutos. No entanto, a capitã do Magnus, Luana Moura, fez uma leitura perfeita da situação, interceptou a bola e marcou o quinto gol para o líder Taboão, consolidando a vitória por 5 a 2.

Luana Moura também foi nomeada a MVP da partida, fazendo uma atuação espetacular diante de sua torcida.

“O jogo atendeu às expectativas. Muito disputado e decidido nos detalhes. Felizmente nossa equipe esteve muito concentrada durante toda a partida, pressionou em momentos cruciais e soube aproveitar as oportunidades que criou, fazendo a alegria do torcedor que lotou o Zé do Feijão e aproveitou o feriado feliz com a linda vitória”, disse Cris Souza, treinadora do E.C. Taboão/Magnus.

Com essa vitória, o EC Taboão/Magnus continua como líder isolado na LFF, somando 28 pontos e abrindo uma vantagem de cinco pontos sobre o vice-líder. Com apenas uma rodada restante, a equipe mantém a liderança e aguarda para conhecer seu adversário nas quartas de final.