House of Rugby e SP Rugby anunciam megaevento para finais do mundial

A Copa do Mundo de Rugby é realizada na França e a comunidade do esporte terá a chance de vivenciar uma experiência de fanfest nas semifinais e finais do campeonato.

A House of Rugby criará a FanZone 2023, uma imersão na modalidade, além de jogos e espaço gastronômico nos dias 21, quando ocorrem a definição dos finalistas, e no dia 28, data da decisão em Paris.

A SP Rugby é a patrocinadora oficial do evento, que abre com o Vet Fun, tradicional partida para atletas de duas categorias: acima de 35 anos e acima de 45 anos com campo reduzido na sede do SPAC. Na mesma data será realizado um festival infantil. O evento também terá uma exposição de carros antigos, oferecimento do Automóvel Clube do Brasil.

O SPAC terá uma tela de led 4×3 numa tenda de 200 m2 para assistir as partidas, bem como DJ, banda e todo um espaço cenografado para que os fãs da modalidade se sintam na França. A mesma estrutura ficará para a grande final do dia 28 de outubro, marcada para as 16h. O SPAC fica na Avenida Antônio Veríssimo Alves, número 196, em São Paulo (SP).

”É a maior fanfest do Brasil. Traremos um espaço todo dedicado ao rugby nesses dias. Além da Copa do Mundo, daremos a oportunidade das pessoas jogarem rugby e sentirem essa experiência. Teremos competições, desafios e momentos interativos que certamente irão encantar os amantes do esporte. Afinal, não é apenas um evento esportivo, mas uma celebração da paixão, da camaradagem e do espírito competitivo que o rugby representa.”, disse Marcelo Sansone, organizador das atividades.

”Nossa equipe tem trabalhado incansavelmente para criar um espaço exclusivo e temporário que ultrapasse todas as expectativas. A cenografia, a iluminação e o som foram meticulosamente planejados para transportar nossos convidados para o emocionante mundo do rugby. Queremos que cada pessoa que pise em nosso espaço sinta-se imersa em uma atmosfera única e contagiante”.

Os jogos promovidos pela SP Rugby terá presença de times e seleções da capital paulista e do Vale do Paraíba. Parte do valor arrecadado com a consumação será destinado ao Instituto Rugby Para Todos, que é a maior Organização Social de Rugby do Brasil, beneficiando atualmente mais de 350 crianças e adolescentes.

Outro evento dedicado ao Mundial 2023 é o Rugby Park, localizado na Arena Centauro, no Parque Ibirapuera, em São Paulo (SP). O evento também é promovido pela House of Rugby, agência oficial da Brasil Rugby na Copa do Mundo.

Além da experiência de assistir a partida de abertura entre França e Nova Zelândia, os participantes puderam na abertura da Copa do Mundo assistir a apresentação do haka dos All Blacks no jogo contra os Tupis em 2019, realizado no estádio do Morumbi.

”No primeiro evento tivemos mais de 80 pessoas e esperamos fazer novamente nas semifinais e finais junto à fanfest do SPAC. Nosso objetivo é fazer experiências de rugby no nosso espaço”, disse Victor Ramalho, coordenador da CBRu.

O Mundial de Rugby é considerado o terceiro maior do planeta em impacto econômico. A competição conta com 20 equipes divididas em quatro grupos, onde os dois primeiros avançam às quartas-de-final. Os terceiros colocados garantem vaga na próxima edição, que será em 2027 na Austrália.