Com Jorge Henrique e Neto Baiano, SA Betesporte conquista título invicto do Mundial de Fut-7 contra o Jardim da Palmeiras

O time pernambucano de Fut-7 SA Betesporte foi campeão invicto do mundial na madrugada desta sexta-feira (15), em torneio disputado no México. O título veio após uma vitória em uma partida bem disputada contra o Jardim das Palmeiras, clube de Santa Catarina,, onde o time nordestino venceu por 3 a 2 no final. Foram seis vitórias em seis jogos durante toda a campanha

Um dos destaques do time na competição foi Jorge Henrique, o atacante Ex-Corinthians foi titular e importante para a equipe durante o torneio e conquistou este que é seu segundo título mundial na carreira.

"Sei do tamanho e da responsabilidade de disputar um mundial. Sou mais experiente no futebol e sabia do meu papel neste elenco, fico feliz que meus companheiros puderem sentir esse gostinho de serem campeões do mundo. Foi bem nostálgico para mim, emocionante também, me fez lembrar de um dos momentos mais felizes da minha carreira. Estou muito feliz por essa conquista e por ter ajudado esse projeto aqui da SA Betesporte. Ainda mais contra um 'Palmeiras' também (risos)", disse Jorge Henrique.

Outro jogador já experiente que participou do campeonato foi Neto Baiano. O atacante que já teve passagens em muitos times tradicionais do Brasil, como Sport, Vitória, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, agora celebra seu primeiro título mundial da carreira:

"Estou muito feliz por ter contribuído com essa conquista tão importante. É uma honra estar participando de um projeto tão vencedor e ver que todo nosso esforço diário foi recompensado com um título dessa dimensão, é realmente emocionante. Foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira, mas não para por aqui! Vamos por mais, com certeza", responde Neto Baiano.

A SA Betesporte coloca mais este troféu em sua galeria. O time pernambucano já foi Campeão Brasileiro, Estadual, Sul-americano e Mundial. A equipe que já atua no Fut-7 desde 2016 é uma das mais tradicionais do país na modalidade.

" "Foi uma conquista gigante e ela não começou agora. É um trabalho, um projeto que vem sendo feito há anos. Batalhamos muito para chegar aqui. Agradeço a cada um dos nossos colaboradores, atletas, a comissão técnica e aqueles que muitas vezes também não aparecem na frente das cameras, mas que nos ajudam a formar uma mentalidade vencedora”, declara o presidente da SA Betesporte, Vinícius Nogueira.

Campanha até o título

Primeira fase:

SA Betesporte 3x2 Reyes-MEX

Gols:Chaveiro, Luan e Choco

SA Betesporte 4x2 Rius-Guatemala

Gols:Chaveiro, Sidão, Eltinho e Big Big

SA Betesporte 6x2 (Texcoco-MEX)

Gols: Lipão, Chaveiro, Jorge Henrique, Luan, Sidão e Choco

SA Betesporte 5x1 Bars-RUS): Lipão, Sidão, Luan (2) e Major

Semifinal:

SA Betesporte 4x0 Savage-MEX

Gols: Lipão, Choco, Flávio e Gegeu

Final

SA Betesporte 3x2 Jardim das Palmeiras-BR:

Gols: Lipão, Gegeu e Luan