Em Buenos Aires para a Stock Car, Rafael Suzuki retorna ao palco de seu primeiro pódio na categoria

A principal categoria do automobilismo brasileiro vai cruzar a fronteira para a disputa da 9ª etapa da temporada 2023, no circuito do Autódromo Oscar Y Juan Gálvez, local onde Rafael Suzuki comemorou seu primeiro pódio na categoria, em 2017.

O circuito argentino recebeu recentemente um novo asfalto, e diferente da última disputa da Stock Car por lá, o traçado usado será o de número 8, com uma mescla de trechos de alta velocidade com outros mais travados, e duas longas retas.

Rafael Suzuki, piloto do carro #8, vem de uma construção de resultados positivos no ano, sendo três pódios em oito etapas e o top-6 na classificação geral do campeonato, entre os mais de 30 pilotos do grid, somando 175 pontos, a 42 do líder.

Faltando quatro etapas para o fim da temporada, seu objetivo segue sendo evoluir na performance no treino classificatório e atingir o máximo de pontos nas provas.

A etapa da Stock Car acontece no mesmo evento que a tradicional prova de 200km de Buenos Aires do TC2000. As corridas acontecem no domingo a partir das 10h50. Para Suzuki, é importante manter a regularidade, além da etapa ser decisiva nessa reta final.

“O objetivo é continuar na disputa pelo campeonato. Nesta temporada, fomos crescendo e não caímos nenhuma posição na classificação. A etapa do final de semana marca um ponto decisivo nessa reta final, ainda temos 200 pontos (em jogo) pela frente, e é importante manter a regularidade. Vamos buscar largar entre os dez primeiros, e coletar o máximo de pontos. E é legal voltar a um lugar que marcou meu primeiro pódio na Stock Car também”.

Programação - 9ª etapa

Sexta-feira (06)

Shakedown - 08h10 às 08h4

Treino livre 1 - 09h às 10h05

Treino livre 2 - 12h05 às 13h10

Sábado (07)

Shakedown - 08h50 às 09h10

Classificação - 09h55 às 10h45

Domingo (08/10)

Corrida 1 - 10h50

Corrida 2 - 11h25

Classificação do campeonato após 8 etapas

1º - Gabriel Casagrande, 217 pontos

2º - Rubens Barrichello, 195

3º - Ricardo Zonta, 194

4º - Daniel Serra, 190

5º - Thiago Camilo, 180

6º - Rafael Suzuki, 175

7º - Gianluca Petecof, 163

8º - Felipe Fraga, 159

9º - Cesar Ramos, 158

10º - Guilherme Salas, 154

11º - Nelson Piquet Jr., 146

11º - Felipe Baptista, 139

13º - Ricardo Maurício, 129

14º - Matías Rossi, 121

15º - Átila Abreu, 116

16º - Lucas Foresti, 113

17º - Gaetano Di Mauro, 107

18º - Bruno Baptista, 105

19º - Felipe Massa, 97

20º - Cacá Bueno, 93

21º - Allam Khodair, 93

22º - Julio Campos, 88

23º - Denis Navarro, 81

24º - Dudu Barrichello, 79

25º - Marcos Gomes, 77

26º - Sergio Jimenez, 57

27º - Rodrigo Baptista, 48

28º - Enzo Elias, 46

29º - Lucas Kohl, 38

30º - Tony Kanaan, 19

31º - Arthur Leist, 9

32º - Rafael Martins, 6

33º - Antônio Junqueira, 4

34º - Raphael Teixeira, 4

35º - Diego Nunes, 2