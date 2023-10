Rugby paulista tem sábado de decisões, com destaque a duelo entre Jacareí e Pasteur

Neste sábado (07) duas decisões agitarão o rugby no estado de São Paulo, com entrada franca e em locais distintos. Ambas serão organizadas pela SP Rugby, com entrada franca.

A primeira final do dia será no Campo da CEPEUSP, na capital paulista. Às 12h, Urutu e Lechuza decidem o título da Copa Paulista de Rugby. A partida terá transmissão ao vivo no YouTube da FPR - Federação Paulista de Rugby.

Já às 16h será realizada a final do Paulistão de Rugby XV, principal competição estadual da modalidade no país, que terá frente a frente os times do Jacareí e o Pasteur, equipes de destaque no cenário nacional e que representam as duas regiões protagonistas no estado: o Vale do Paraíba e a capital paulista.

O duelo que pode marcar a conquista de um título inédito pelo Jacareí, ou o pentacampeonato estadual do Pasteur será realizado no Campo do Balneário, em Jacareí, também com transmissão no YouTube da FPR.

Jacareí em busca do título inédito

Representante do Vale na final do Paulistão de Rugby XV, o Jacareí busca seu primeiro título estadual. A equipe chega à decisão após um duelo contra o principal rival da região, o São José. O jogo entrou para a história dos confrontos entre os dois rivais, pois pela primeira vez o time jacareiense venceu o adversário por uma diferença “elástica”: 40 a 16.

“Até o momento nossa temporada tem sido positiva. Além disso, os jogadores têm feito o que temos trabalhado nos treinos, e por isso o sucesso em campo tem sido constante”, comentou Matheus Cruz, treinador e jogador da equipe do Jacareí, sobre a maior sequência de vitórias da história do time: 11 vitórias em 11 jogos.

“Não existe uma expectativa ou pressão para a decisão. Melhoramos nossa equipe a cada partida até chegar este momento. Vamos encaixar o plano de jogo, assim como fizemos em todos os confrontos da temporada até então. Final é final e, assim como foi na semifinal, vamos absorver a pressão de uma forma positiva”, completou o treinador sobre a oportunidade de conquistar o único troféu que falta para a galeria do time do Vale do Paraíba.

Pasteur pronto para a terceira final estadual consecutiva

Do outro lado da decisão estadual, o Pasteur chega à terceira decisão consecutiva do estadual, e terá diante do Jacareí a oportunidade de conquistar seu terceiro título paulista. A equipe de origem francesa teve uma semifinal um pouco mais complicada que o time do Vale da Paraíba: uma reedição da final do Paulistão da temporada passada, contra a Poli.

Se no ano passado a Poli levou a melhor no Dérbi Paulistano, conquistando o título estadual, desta vez o Pasteur venceu o confronto com um placar apertado, de 14 a 10, garantindo sua presença na decisão deste ano, e de quebra, se vingando do seu algoz na decisão da temporada passada.

“Três finais seguidas é um marco importante para nós. Tirando o período de pandemia, onde não teve competição, desde 2019 o Pasteur chega às finais do Paulistão, que foram três ao total neste período”, explicou Fernando Portugal, diretor técnico do Pasteur.

“Fomos campeões em 2019, em 2022 fizemos a final com a Poli, e agora estamos novamente na decisão. Como clube é importante pra gente que mesmo com a pandemia no meio, conseguimos manter o nível de crescimento e consistência que vínhamos buscando em 2019”, finalizou.

Ao contrário do rival que nunca foi campeão estadual, o Pasteur possui quatro conquistas: 1985, 2012, 2015 e 2019.

Histórico favorece ao Pasteur

Neste fim de semana, Jacareí e Pasteur vão se enfrentar pela 19ª vez na história da modalidade. E a vantagem está do lado da equipe paulistana, que venceu 12 vezes o adversário deste sábado.

Porém, em confrontos em fases eliminatórias, a vantagem pertence ao time do Vale do Paraíba, que em três jogos deste tipo, saiu de campo vencedor em duas oportunidades.

O último duelo entre as duas equipes aconteceu recentemente, em setembro deste ano pelo Super XII 2023, o Campeonato Brasileiro de Rugby XV, com vitória do Pasteur 38 a 10.

Capital vs interior na final da Copa Paulista

A Copa Paulista terá uma decisão que colocará capital e interior frente à frente na disputa pelo título. Vindo de uma vitória diante do Piracicaba por 25 a 14, o Urutu vai receber no Campo da CEPEUSP o Lechuza.

Nascido da amizade de apaixonados pelo Rugby que não queriam deixar o esporte após a faculdade e batizado com o nome da cobra Urutu-Cruzeiro, espécie mais venenosa de jararaca do Brasil, a equipe do bairro do Butantã vai entrar em campo com o espirito de seu grito de guerra: “Urutu m’boia tressarugui”, que em tupi significa: “cobra Urutu, sangue nos olhos”.

Dois anos após a sua fundação, o Urutu levantava a sua primeira taça, da divisão de acesso. Desde então, a equipe tem participado do Campeonato Paulista regularmente, e se mostrado um forte adversário.

Nesta temporada, a equipe do Butantã encarou alguns adversários de peso em seu caminho até a decisão da Copa Paulista, como o São José, Tornados e Piracicaba na fase de grupos. Nas oitavas, o time paulistano superou o Pindamonhagaba. Nas quartas, foi a vez de superar o São José do Rio Preto, e nas semifinal veio a vitória diante do Piracicaba.

Porém, a tarefa do time paulistano não será fácil. Do outro lado, o adversário que vem do interior paulista também tem conquistas em seu currículo, e com certeza não facilitará as coisas.

A origem do Lechuza vem de algumas fusões entre equipes Sorocaba, Itu e região, em 2009. Nos dias atuais, o elenco conta com atletas não só dessas cidades fundadoras, por assim dizer, mas também de cidades como São Roque, Araçoiaba, Cerquilho e Porto Feliz.

A equipe possui três títulos ao longo de sua história disputando a modalidade no estado, entre eles, a conquista do Campeonato Paulista B em 2014.

Urutu vs Lechuza

Final da Copa Paulista de Rugby

Data e horário: 07 de outubro, às 12h

Local: Campo da CETEUSP, São Paulo/SP

Entrada Franca

Transmissão: Canal da FPR no YouTube

Jacareí vs Pasteur

Final do Paulistão de Rugby XV

Data e horário: 07 de outubro, às 16h

Local: Campo do Balneário, Jacareí/SP

Entrada Franca

Transmissão: Canal da FPR no YouTube