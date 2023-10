Rugby: Pasteur vence o Jacareí e é campeão paulista pela quinta vez

Neste sábado (8), o Campo do Balneário, em Jacareí (SP), foi palco da decisão do Paulistão de Rugby XV, competição organizada pela SP Rugby – Federação Paulista de Rugby. A equipe da casa recebeu o Pasteur, e apesar do apoio da torcida, não conseguiu parar o ataque do time paulistano, que conquistou seu quinto estadual ao vencer o jogo pelo placar de 26 a 03.

Essa foi a terceira final consecutiva do Pasteur, que em 2019 havia conquistado o título, e após dois anos sem competição por conta da pandemia de Covid-19, voltou à decisão em 2022, quando foi derrotado pelo Poli. Desta vez, a equipe não deu chances para o azar, e com um início de jogo arrasador, conseguiu abrir uma boa vantagem.

Logo nos primeiros minutos de partida, o Pasteur abriu o placar com um try anotado por Henrique Ferreira. O Jacareí reagiu na jogada seguinte, convertendo um chute com Matheus Claudio. Porém, a equipe paulistana logo respondeu e com um chute de Lucas Spago, abriu 10 a 03.

A partir daí, o Pasteur passou a ter um controle maior da partida, com a defesa adversária sofrendo para conseguir conter os ataques. Em uma tarde inspirada, Lucas Spago acertou mais quatro de cinco chutes, ampliando a vantagem no placar para 19 a 03.

No segundo tempo, o Jacareí tentou dar início a uma reação, mas a defesa do Pasteur estava bem postada em campo e não deu chances para o adversário. Muito pelo contrário: novamente em um rápido avanço, Ronaldo Silva recebeu a bola livre de marcação e anotou o segundo try do Pasteur, e com a conversão de Lucas Spago, abriu 26 a 03.

A chuva apertou no segundo tempo, e quando os raios começaram a cair, a partida foi paralisada. Em decisão conjunta da arbitragem com os capitães dos dois times, a disputa foi encerrada, e o Pasteur, declarado o Campeão Paulista de Rugby XV de 2023.

''Essa conquista é muito importante para gente, e que chega para recompensar o trabalho que fizemos nos últimos anos. Apesar do placar de 26 a 03, foi uma partida dura e o placar não reflete o que realmente foi o jogo. Conseguimos fazer uma forte pressão neles, ganhando terreno e pressionando, e isso foi determinante para assegurar o título'', comentou o capitão do Pasteur, Felipe Zeni.

O time do Pasteur sabia que o Jacareí seria seu principal adversário em uma possível final ou disputa decisiva, por isso a comissão técnica e jogadores passaram o ano inteiro olhando o time do interior jogar.

''Sabíamos que seria necessário entregar o máximo em campo contra eles, até pelo respeito que temos em relação a eles. Fizemos um trabalho duro, onde nos comprometemos a alcançar nossos objetivos, e para isso tivemos que adaptar algumas coisas, mas acredito que valeu a pena'', explicou Fernando Portugal, treinador do Pasteur.

''O Jacareí é uma inspiração para nós, nos espelhamos neles. Não só no estilo de jogo, mas na estrutura do clube, são referência. Por conta disso, despertou uma chama em nós que nos fez trabalhar mais. Estão de parabéns e isso só aumenta a importância da nossa conquista'', completou o treinador campeão paulista de 2023.

Essa é a quinta conquista estadual do Pasteur, que já havia levantado a taça em 1985, 2012, 2015 e 2019. O Jacareí nunca conquistou o Campeonato Paulista, único troféu que lhe falta na modalidade.