De volta à Seleção, Higor sonha com a Copa do Mundo de Futsal e valoriza união do elenco do Brasil

O pivô Higor Ribeiro foi um dos destaques da Seleção Brasileira de Futsal no período de treinos e amistosos realizados na Dinamarca. No primeiro confronto, a equipe do técnico Marquinhos Xavier venceu os donos da casa por 7 a 0. Já no segundo duelo, a goleada foi por 10 a 0.

Higor marcou um dos gols do confronto realizado no sábado (7), na Arena Nord, em Frederikshavn. O feito foi ainda mais especial para o atleta por conta de uma grave lesão no quinto metatarso. O jogador chegou a fazer cirurgia e ficou fora das quadras por quase um ano.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de voltar a defender as cores do Brasil. Ano passado foi uma temporada difícil com uma lesão complicada, mas com trabalho e esforço dobrado eu consegui superar as dificuldades. Vou continuar trabalhando forte no Benfica para novas chances com a amarelinha aparecerem”, mencionou Higor.

Desde o dia 1º de outubro, o Brasil ficou em terras dinamarquesas, onde permaneceu até o dia 9, como preparação para a Copa do Mundo de Futsal de 2024, que será realizada no Uzbequistão, de 14 de setembro a 6 de outubro.

"É inevitável não pensar na Copa do Mundo, mas como eu disse, o trabalho precisa ser bem-feito primeiro no clube. O nosso elenco é muito unido e todos são capazes de estar no Uzbequistão ano que vem. Vamos seguir trabalhando que firme. Isso é o que importa no momento”, finalizou.

Higor começou a carreira pelo Corinthians, até surgir a oportunidade de ir para a Espanha jogar no Palma, onde atuou por uma temporada e meia. Pelo Clube Paulista, Higor conquistou os títulos da Copa do Brasil e Super Copa Brasil. Foram quatro nos pelo Corinthians. O pivô chegou a disputar a Copa América de 2018 pela Seleção Brasileira.