Treinador de Makhachev lamenta ausência de Charles do Bronx no UFC 294: "Estava apreensivo"

A saída de Charles do Bronx do UFC 294 continua sendo o principal assunto da modalidade nos últimos dias. O evento acontecerá no dia 21 de outubro, onde enfrentaria Islam Makhachev pelo título dos leves, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O treinador russo Javier Mendez lamentou a saída de Charles do Bronx do UFC 294. O brasileiro foi retirado do card, e o novo evento principal será outra revanche, desta vez entre Makhachev e Alexander Volkanovski.

"Charles foi retirado da luta, e isso é muito devastador quando acontece. Foi um corte profundo, eu vi, e é preciso entender o que aconteceu. Ele estava apreensivo com essa luta. Mas Volkanovski aceitou substituí-lo, o que é ótimo", declarou o técnico em seu próprio canal no YouTube, o Javier Mendez AKA Podcast

Charles do Bronx comentou sobre o cancelamento da luta contra Islam Makhachev pelo título dos pesos leves. O lutador brasileiro sofreu um grande corte próximo do olho direito e não conseguirá realizar o evento.

"Sim, tudo disso é verdade. No round 5 do sparring na última noite, ele deveria estar num avião hoje, abriu a sobrancelha, recebeu pontos. Obviamente não pode voar pra lá com isso. Eu entendo ele não querer arriscar perder uma chance como essa", disse Dana White, presidente do UFC, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

“Fala, minha família, passando para dar um recado para vocês. Alguns já devem estar sabendo, eu estou fora do UFC Abu Dhabi, que vai acontecer agora. No meu último treino aqui no Brasil, acabei sofrendo uma cabeçada no meu treino. Abriu um corte muito fundo, tomei oito ou nove pontos, não sei direito. É um corte muito fundo para poder lutar, para se recuperar nesse pouco tempo que tenho e fazer uma grande luta. Então minha equipe, juntamente com o UFC, resolveu sair da luta para poder ficar 100% pronto para a próxima”, disse Charles em vídeo.

“Todo mundo sabe da importância dessa luta, não é só uma luta, é uma disputa de título, então tem grandes coisas envolvidas e a gente não poderia entrar por entrar. Sei que muitas pessoas vão julgar, mas é uma luta muito importante para a gente, não podíamos entrar nela estando 80%, temos que estar 120% prontos para ela”, completou.