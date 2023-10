Quartas de final da Copa do Mundo de Rugby começam neste sábado

Neste sábado (13), a Copa do Mundo de Rugby entra na sua fase mata a mata. Neste ano a competição está sendo disputada em solo francês e as quartas de final ocorrem tanto no sábado quanto no domingo. Você consegue assistir todos esses jogos pela ESPN ou Star+ ou acompanhar lance a lance aqui pela VAVEL.

País de Gales x Argentina

O primeiro jogo da chave será disputado entre País de Gales e Argentina. A partida acontece no estádio de Marselha. Pela quinta vez na história, os Pumas (como são conhecidos os argentinos) chegam a fase mata a mata da competição. Na briga pelo título os dois correm por fora, e na história ambos tem como seu melhor resultado o terceiro colocado (os Dragões Vermelhos conquistaram em 1987 e os argentinos conseguiram em 2007). Na última edição, em 2019, Gales ficou com o quarto lugar. Já a Argentina foi eliminada ainda na fase de grupos.

Irlanda x Nova Zelândia

Na sequência, ocorre o que o público mais espera, a partida entre Irlanda e Nova Zelândia. Este jogo coloca frente a frente duas seleções candidatas ao título mundial neste ano. Os Irlandeses tem a pressão de tentar conseguir chegar a sua primeira semifinal na história, enquanto do outro lado enfrentam os maiores campeões, sendo três títulos (1987, 2011 e 2015). Porém para esse confronto o favoritismo, se é possível colocar alguma das duas como favorito, pende para os irlandeses, a seleção é a primeira colocada no ranking mundial e está a uma vitória de igualar o recorde de série de jogos invictos (são 17 jogos sem perder até o momento). Nos últimos dois confrontos, disputados em 2022, acabaram com vitória irlandesa. Mas, o All Blacks não promete jogo fácil pois tem o melhor ataque da Copa. Além de todo o espetáculo que a partida já irá proporciona, o jogo ainda contará com seis jogadores que já foram melhores do mundo, Jonny Sexton e Josh van der Flier, pela Irlanda, e Beauden Barrett e Brodie Retallick, pela Nova Zelândia.

Foto: Divulgação/World Rugby

Inglaterra x Fiji

No domingo Inglaterra e Fiji disputam umas quartas de final inédita. Os ingleses chegaram para está edição como vice-campeões em 2019, porém não conseguiram um bom ano até aqui. Com uma troca de técnico perto da copa e jogadores importantes machucados, a seleção não conseguiu emplacar um bom jogo até momento. Já do outro lado, Fiji tem sido a surpresa até o momento tendo eliminado a bicampeã do mundo Austrália na fase de grupos. Com a tradição no rugby sevens, modalidade olímpica que é disputada com sete jogadores ao invés de quinze, onde são bicampeões olímpicos podem ser considerados a grande "zebra" até aqui.

França x África do Sul

O último jogo das quarta de final reservou outro ótimo jogo. Os donos da casa, França, atuais segundo colocado no ranking mundial, enfrentam os atuais campeões do mundo, África do Sul que são os terceiros colocados. Os Springboks, apelido da África do Sul, já levaram o troféu para casa em três oportunidades (1995, 2007 e 2019), já os Le Blues chegaram a final três vezes, porém perderam em todas as oportunidades, mas chegam embalados para ganhar o título inédito em seu país. A França celebra a volta de seu capitão, Antonie Dupont, que havia sofrido uma lesão na face ainda na primeira fase. O half foi eleito melhor do mundo em 2021. Pelo outro lado temos Piet-Steph Du Toit, que foi eleito melhor jogador em 2019.