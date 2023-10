Copa Brasil de Vela: IQFoil e Finn estreiam no terceiro dia de competição

A Copa Brasil de Vela 2023 chegou, neste feriado de 12 de outubro, ao seu terceiro dia. As regatas foram marcadas por ventos fortes do quadrante sudoeste. Mais de 80 atletas, principalmente os da Vela Jovem, participam da disputa no litoral norte paulista nesta semana. As provas serão concluídas no sábado (14).

O dia teve as estreias das classes IQFoil e Finn na Copa Brasil de Vela. Tradicional classe da vela brasileira e mundial, a Finn conta com dez velejadores na raia do Canal de São Sebastião. Após duas regatas, Antônio Moreira (CNC/MB) é o líder seguido por Robert Rittscher (YCI).

Na IQFoil, categoria das pranchas à vela presente em Paris 2024, o gaúcho Guilherme Plentz (CDJ/CBC) é o melhor entre os homens e Sofia Rocha (ICB-DF/CBC) se destaca entre as meninas.

''Foi nossa primeira regata na competição e conseguimos velejar em duas oportunidades. Foi muito bom e com vento forte. No final, começou a chuviscar, mas consegui manter o ritmo até o final da regata'', explicou Guilherme Plentz, que representou o Brasil nos Jogos Sul-Americanos de Assunção 2022.

No Snipe, mudança de posição no topo da tabela após sete regatas. A dupla Juninho de Jesus e William Moura (YCI/EVI) aparece com apenas 7 pontos perdidos, seis a menos do que José Roberto de Jesus e Gustavo Santos (EVI). Ambos são conhecedores da raia em Ilhabela (SP) e a disputa promete até o final. A categoria conta com nove duplas.

A jovem Ester Machado (EVI) continua em primeiro entre os estreantes do Optimist, classe de introdução à vela para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos. O local Felipe Fridrich (EVI) segue líder entre os veteranos após sete regatas.

Nas classes Dingue e 420, desempenho perfeito desde o início do campeonato para Rwann Caique e Heitor Pires (EVI) e Leonardo Caminha e Henrique Becker (VDS), respectivamente. ''O tempo esfriou comparado à ontem, mas não prejudicou nosso desempenho. A raia estava boa e conseguimos velejar bem no contra-vento. Feliz que completamos a prova!'', disse Leonardo Caminha.

Classe mais numerosa da Copa Brasil de Vela com 34 atletas, a ILCA - anteriormente conhecida como Laser, conta com as divisões 4, 6 e 7. Na versão 4, Renato Lunetta (ICB-DF/CBC) venceu todas as sete regatas do evento e é o virtual campeão, mesmo faltando ainda dois dias de campeonato.

Na ILCA 6, o líder Felipe Fraquelli (VDS/CBC) viu Andrey Godoy (ICB/CBC) encostar, mas a vantagem é confortável de 7 pontos. Na ILCA 7, João Pedro Souto (ICRJ/MB) segue inalcançável.

O evento é uma realização da Prefeitura de Ilhabela - Secretaria de Esportes e organização técnica da CBVela e serve como seletiva para o Mundial da Juventude 2023, que será em Búzios (RJ), no mês de dezembro. O Comitê Brasileiro de Clubes - CBC também faz parte da realização da competição.