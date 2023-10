Edson Barboza, Michel Pereira e mais quatro brasileiros em ação no UFC Vegas 81; veja os cards

O UFC está de volta a Las Vegas, nos Estados Unidos. Neste sábado (14), acontece o evento Vegas 81, que contará com a presença de Edson Barboza, Michel Pereira e mais quatro brasileiros em ação nos dois cards.

O brasileiro Edson Barboza fará a luta principal da noite contra o nigeriano Sodiq Yusuff. Os dois bateram o peso na última sexta-feira (13) e cravaram 66,2kg e 65,9kg, respectivamente.

Além de Edson Barboza, o UFC Vegas 81 contará com a presença de mais cinco brasileiros. Michel Pereira faz uma luta no peso-médio contra o norte-americano Andre Petroski, enquanto as atletas brasileiras Jennifer Maia e Viviane Araújo duelam na penúltima luta do card principal.

No card preliminar, Tainara Lisboa e Ravena Oliveira duelam pelo peso-galo feminino. Os cards estão previstos para começar às 17h e 20h (horário de Brasília).

CARD PRINCIPAL

Peso pena (até 65,7kg): Sodiq Yusuff (65,9kg) x Edson Barboza (66,2kg)

Peso mosca (até 56,7kg): Viviane Araújo (57,1kg) x Jennifer Maia (56,6kg)

Peso galo (até 61,2kg): Jonathan Martinez (61,6kg) x Adrian Yanez (61,4kg)

Peso médio (até 83,9kg): Michel Pereira (84,3kg) x Andre Petroski (84,3kg)

Peso casado (59kg): Edgar Chairez (58,7kg) x Daniel Miojo (58,9kg) – luta cancelada

Peso galo (até 61,2kg): Christian Rodriguez (63,5kg) x Cameron Saaiman (61,2kg)

CARD PRELIMINAR

Peso pena (até 65,7kg): Darren Elkins (66,2kg) x TJ Brown (66,2kg)

Peso galo (até 61,2kg): Tainara Lisboa (60,5kg) x Ravena Oliveira (60,3kg)

Peso leve (até 70,3kg): Terrance McKinney (70,5kg) x Brendon Marotte (70,5kg)

Peso galo (até 65,7kg): Irina Alekseeva (61,2kg) x Melissa Dixon (61,4kg)

Peso galo (até 65,7kg): Alateng Heili (61,6kg) x Chris Gutierrez (61,6kg)

Peso palha (até 52,1kg): Ashley Yoder (52,3kg) x Emily Ducote (52,3kg).