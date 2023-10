Viviane Araújo comemora vitória no UFC Vegas 81: "Confiei na estratégia"

No último sábado (14) e na penúltima luta do card principal do UFC Vegas 81, Viviane Araújo derrotou a compatriota Jennifer Maia por decisão unânime dos juízes. Após o combate, a brasileira comentou sobre a estratégia para o triunfo.

“Me sinto muito bem. Confiei na estratégia que meu time montou. Então essa confiança foi fruto de muito trabalho, muito estudo, vários anos juntos trabalhando. Quando a gente montou essa estratégia, esse plano de luta, a gente viu que realmente era o caminho para a vitória: a paciência, distância, meu jogo de Wrestling e a minha pressão no chão”, declarou Viviane em coletiva após vitória.

Ao fim do confronto, Viviane Araújo encerrou a sequência negativa de duas derrotas seguidas, apesar de ter se afastado da disputa pelo cinturão da categoria. Agora, a atleta acumula dez lutas, com cinco vitórias e cinco derrotas.

CONFIRA OS RESULTADOS DO CARD PRINCIPAL DO UFC VEGAS 81:

Peso pena (até 65,7kg.): Edson Barboza derrotou Sodiq Yusuff na decisão unânime dos juízes (49-46, 48-46, 48-46)

Peso mosca (até 56,7kg.): Viviane Araújo derrotou Jennifer Maia na decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28)

Peso galo (até 61,2kg.): Jonathan Martinez derrotou Adrian Yanez por nocaute técnico (chutes) aos 2m26s do R2

Peso médio (até 83,9kg.): Michel Pereira derrotou Andre Petroski por nocaute técnico (socos) aos 1m06s do R1

Peso galo (até 61,2kg.): Christian Rodriguez derrotou Cameron Saaiman na decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 29-28).