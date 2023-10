Michel Pereira revela ter sido ameaçado de morte após apoiar Israel

Após vencer Andre Petroski no último sábado (14) no UFC Vegas 81, o brasileiro Michel Pereira prestou apoio a Israel logo após a luta, o que gerou repercussão e ameaças de morte ao atleta, como revelou.

Em entrevista ao 'The MMA Hour', o lutador explicou o motivo da homenagem e admitiu ter recebido ameaças de morte pelo ato: “Eu não vi muito (ataque de ódio), mas mandaram muito para a minha esposa. Falaram de matar a gente, essas coisas ruins. Eu não ligo. Já aviso: se vierem aqui em casa, estão lascados”, disse Pereira.

“Sou um cara que gosta da paz. Não gosto de guerra. Tudo o que está acontecendo em Israel está mexendo com o mundo todo. Vi vídeos de crianças morrendo, chorando, perdendo pai e mãe. Hoje, tenho um filho pequeno, com um ano de idade. Já pensou meu filho passando por uma situação dessa? Me comovi com a situação de Israel. Guerra não é bom para ninguém, não é bom para nada”, encerrou.

No UFC Vegas 81, no último sábado (14), o brasileiro Michel Pereira, em sua estreia na categoria peso médio, concluiu a luta contra Andre Petroski com um verdadeiro espetáculo. A luta foi encerrada rapidamente, após um nocaute relâmpago, o que gerou grande repercussão no mundo do esporte e no público geral presente em Las Vegas.