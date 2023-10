Copa do Mundo de Rugby alcança as semifinais neste final de semana

Nesta sexta-feira (20), a Copa do Mundo de Rugby chega a suas semifinais. Depois de jogos emocionantes nas quartas de final, Argentina, Nova Zelândia, Inglaterra e África do Sul disputam duas vagas na grande final que ocorre no dia 28. Para você conseguir acompanhar esses jogaços das semifinais, a ESPN e a Star+ iram transmitir ao vivo ambas partidas.

Argentina x Nova Zelândia

Depois de ter ficado para trás ainda na fase de grupos em 2019, os Pumas voltam a uma semifinal de Copa do Mundo depois de 8 anos, chegando a sua terceira semifinal na história. Os argentinos saíram perdendo nas quartas de final para País de Gales, porém aos poucos foram conseguindo impor seu ritmo e virar a partida. Agora vão em busca de superar sua melhor colocação, terceiro colocado em 2007 ou em busca do título inédito em solo francês. Para isso os argentinos confiam em seu chutador Emiliano Boffelli e pela qualidade de Nicolás Sánchez. Mas para chegar a grande decisão terão que passar pelos tri-campeões do Mundo, All Blacks.

Os neozelandeses voltam a disputar uma vaga na final depois de terem caído nessa mesmo na última edição da competição. A seleção chegou com um ar de desconfiança, com derrotas que não aconteciam frequentemente, como a primeira derrota em uma fase de grupos na história e outra justamente contra a Argentina no ano passado. Porém, foi se acertando ao longo do tempo e fizeram sua melhor partida contra a Irlanda no último jogo. Agora vão em busca de um título que não conquistam desde 2015, caso vençam está edição se tornam a seleção com mais título de Copa do Mundo.

O último confronto entre as duas ocorreu em Julho deste ano. Naquela ocasião a Nova Zelândia levou a melhor pelo placar de 41 a 12. O jogo foi válido pelo Rugby Champioship´.

Inglaterra x África do Sul

Na reedição da final de 2019 vencida pelos Springboks por 32 a 12, Inglaterra e África do Sul chegam em momentos diferentes para a partida.

A Inglaterra fez seu melhor jogo até aqui contra Fiji na última fase, mas passou com certa dificuldade. O jogo acabou 30 a 24 para os ingleses que conseguiram garantir a vitória apenas no final da partida. A equipe comandada por Steve Borthwick vem em busca do seu segundo título, o primeiro foi conquistado 20 anos, em 2003.

Já a África do Sul chega para a partida confiante. Os Springboks eliminaram os anfitriões, chegando assim para este confronto como a grande favorita. Nas quartas a seleção também fizeram sua melhor partida até o momento conseguindo impor seu jogo e vencer um jogo muito disputado que acabou 29 a 28. Os sul-africanos agora buscam o tetra campeonato mundial, algo que ninguém nunca conseguiu.