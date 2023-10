Em Santiago, Isaac Souza vai em busca da sua segunda medalha nos Jogos Pan-americanos

O atleta de saltos ornamentais, Isaac Souza, está pronto para os Pan-americanos de 2023, disputado na cidade de Santiago, no Chile, entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. Aos 24 anos, o esportista vai em busca de repetir o bom desempenho da última edição.

Em 2019, nos Jogos Pan-americanos em Lima, Isaac conquistou uma medalha de Bronze, fato inédita para o Brasil. Essa foi a primeira vez em que uma dupla nacional terminou entre as três melhores do Pan.

No próximo dia 22 de outubro, Isaac Souza disputa ao lado Diogo Silva a prova em dupla dos Saltos Sincronizados. Já no dia 25, o atleta brasileiro faz a semifinal e final individual.

Foto: Divulgação

“O Pan de 2019 foi incrível e ganhar aquela medalha de bronze foi muito especial para mim. Ainda mais porque foi um feito inédito, foi a primeira medalha do Brasil na prova. É uma honra poder mais uma vez representar meu país”, disse Isaac.

Os Jogos do Chile vão acontecer entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. Essa será a edição mais tardia da história do evento, que precisou ser remarcado devido às condições climáticas extremas da capital chilena. A estreia do atleta brasileiro será no dia 22 de outubro.

Isaac já garantiu sua classificação para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, o atleta ficou na 11° colocação no Mundial de Esportes Aquáticos de Fokuoka, carimbando vaga para Paris. Agora, ele vira a chave e mantém foco para os Jogos Pan-americanos em Santiago.

“Sei a dificuldade de uma competição como essa com atletas de altíssimo nível, mas agora é foco total. Venho trabalhando e me preparando bastante para poder fazer o meu melhor em Santiago. Espero representar mais uma vez o Brasil da melhor maneira possível nos jogos”, completou.

Foto: Divulgação

Nascido no Rio de Janeiro, Isaac Souza foi criado na favela da Mangueira. Em 2018, aos 19 anos, Isaac ganhou o Prêmio Brasil Olímpico de melhor atleta da modalidade na temporada de 2017. O carioca além de medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos Lima-2019 é também semifinalista no Campeonato Mundial do mesmo ano.