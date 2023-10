Chefe da Red Bull destaca esforço de Pérez para encerrar má fase na temporada: "Tem feito hora extra"

Sergio Pérez não está tendo uma boa temporada na Fórmula 1 e continua em uma má fase. Apesar disso, Christian Horner, chefe da Red Bull, reconheceu os esforços do mexicano para superar essa situação.

“Sergio Pérez tem se dedicado muito para superar essa má fase e colocar sua temporada de volta nos trilhos. Ele passou três dias no simulador na última semana, algo que ele nunca tinha feito antes”, relatou Christian Horner, chefe da Red Bull.

Sergio Pérez começou a temporada de forma positiva. O mexicano começou o ano com duas vitórias na Arábia Saudita e Azerbaijão. Nas cinco primeiras corridas da temporada, o piloto esteve no pódio em quatro delas, acumulando diversos pontos.

Apesar do começo promissor, Sergio Pérez está na segunda posição na classificação geral da Fórmula 1. O mexicano possui 225 pontos, enquanto seu companheiro de equipe, Max Verstappen, conquistou o título e atualmente possui 433 pontos.

Agora, Sergio Pérez buscará encerrar a temporada de forma positiva. O mexicano terá as provas do Lenovo United States GP, Cidade do México, São Paulo, Las Vegas e Abu Dhabi.