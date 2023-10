Head Coach do Brasil Onças anuncia lista de 53 convocados para o Sulamericano de Futebol Americano

A Seleção Brasileira de Futebol Americano Masculino já está definida para disputar o Sulamericano de Futebol Americano, competição que será realizada entre os dias 27 de novembro e 02 de dezembro em Brasília, no Distrito Federal, marcando o retorno do Brasil Onças em jogos.

A última vez que o Brasil Onças esteve em campo, foi na vitória contra a Argentina em dezembro de 2017, no Estádio do Mineirão. Na ocasião, a Seleção Brasileira venceu por 38 a 00.

Para a disputa do triangular que contará com as seleções da Colômbia e do Chile, o Head Coach Brian Guzman anunciou 53 nomes, sendo que 39 dos convocados defenderão o Brasil Onças pela primeira vez.

“O objetivo desta convocação é ser objetivo no processo de avaliação, ter um plano claro e saber o tipo de jogador que queremos para o evento em questão, que muda de acordo com o adversário”, explicou Brian durante a live transmitida na noite desta quarta-feira (18) na CBFA TV, canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol Americano no YouTube.

“O que buscamos na seleção brasileira é algo que há tempos precisávamos, que era uma renovação. Trazer novos jogadores, abaixar a média de idade da equipe, e obviamente manter alguns nomes que entendemos que ainda são os melhores na posição. Foi uma convocação equilibrada neste sentido”, explicou Raphael Cruz, ex-atleta do Brasil Onças que agora será General Manager da seleção.

Como citado por Raphael Cruz, a média de idade da seleção convocada para o Sulamericano é de 26 anos. Jogadores das cinco regiões do país foram convocados, sendo que dos 23 times com atletas convocados, 18 deles são nacionais.

Confira abaixo os 53 jogadores convocados para o Sulamericano de Futebol Americano. Em breve, a CBFA divulgará a tabela da competição.

Quarterbacks

Romário Reis – Timbó Rex

Álvaro Fadini – Recife Mariners

Lucas Caravita – Galo FA

Running Backs

Eduardo Maranhão – Fortaleza Tritões

Lucas Adolfo – Recife Mariners

Marcos Gheller – Galo FA

Wide Receivers

Heron Azevedo – Moura Lacerda Dragons

João Mendes – Rio Preto Weilers

Vitor Ramalho – João Pessoa Espectros

Klaus Pais – Moura Lacerda Dragons

Victor Vilaça – Galo FA

Felipe Golzio – João Pessoa Espectros

Vitor Hugo Mega – Six Spartans

Tight Ends

Athos Daniel – Coritiba Crocodiles

Carlos de Paiva “Texugo” – Gama LR

Offensive Line

Dhiego Taylor – Six Spartans

Pollys Sacramento – Paris Musketeers

Lucas Xavier – Panthers Wroclaw

Diogo Fernandez – Borregos Monterrey

Tiago Lourencini – Timbó Rex

Yuri Machado - RFA

Victor Quintas – Galo FA

Lenin Caldeira – Recife Mariners

Luan Rocha – João Pessoa Espectros

Eduardo Peters – Fortaleza Tritões

Defensive Line

Lucas Vasconcelos – Galo FA

Andrey Pereira – Almirantes FA

Gabriel Montagner – Sorriso Hornets

Paulo Mosselin – Timbó Rex

Guilherme Stutz – Galo FA

Lucas Alarcon – Rio Preto Weilers

Paulo Andrade – Timbó Rex

Bruno Sherman – João Pessoa Espectros

Túlio Albuquerque – Recife Mariners

Kauan dos Santos – Fortaleza Tritões

Linebackers

Luís Polastri – Almirantes FA

Munir Ahmed – Timbó Rex

João Gabriel “Holyfield” – Cruzeiro FA

Jefferson Martins – Coritiba Crocodiles

Giovanni Pichetti – Timbó Rex

Defensive Backs

Ryan David – Galo FA

Igor Motta – Cuiabá Arsenal

Júnior de Jesus – Cavalaria FA

Junis Bozetti – Tritões FA

Andrew Bernadini – Manaus FA

Pedro Bellini – Coritiba Crocodiles

José Edvaldo “Pezão” – João Pessoa Espectros

Caio Nunes - RFA

Arthur de Luca – Galo FA

Rhuan Carvalho – Galo FA

Kicker/Punter

Amílcar Neto – Timbó Rex

Diego Aranha – João Pessoa Espectros

Retornador

Wallace Kamara – Corinthians Steamrollers