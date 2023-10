Classificado para Olímpiadas, Mateus Isaac vira chave e foca nos Jogos Pan-Americanos: “Competição de alto nível”

O Brasil terá mais um atleta representando o país nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, Chile. Um dos grandes destaques do Brasil na modalidade IGFoil, o atleta de Windsurf, Mateus Isaac de 29 anos, garantiu sua vaga para os jogos no campeonato Sul-Americano realizado em 2022.

“Estou muito feliz em poder representar esse esporte e o meu país nos Jogos Pan-americanos. Sei que é uma competição de alto nível e com grandes atletas, mas estou trabalhando e me preparando bem para dar o meu melhor”, disse Mateus, que faz sua estreia no Pan no próximo dia 28 de outubro.

Mateus nasceu em Ilhabela, litoral de São Paulo, e começou a velejar quando criança, com sete anos, sob o incentivo do pai, que disputava torneios masters e amadores do esporte. Porém, o atleta começou sua carreira em esportes como jogador de futebol e, inclusive, fez parte das categorias de base do Figueirense.

Seu primeiro campeonato mundial de vela aconteceu aos 14 anos, na categoria Sub-16. Na oportunidade, o atleta foi vice-campeão. De lá para cá, foram sete títulos brasileiros e cinco Sul-Americanos. Vale lembrar que o atleta já garantiu sua vaga para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris.

"Conquistar a vaga para as Olimpíadas de 2024 foi algo incrível para mim. É algo que a um tempo atrás eu nem imaginaria. Mas, agora é seguir trabalhando e me preparando, meu foco agora são os Jogos Pan-americanos”, afirma o atleta.

Recentemente, Mateus participou do campeonato de PWA Word Tour 2023 realizado em Flensburg, Alemanha. O torneio foi disputado entre setembro e outubro. O atleta brasileiro terminou na 5ª colocação.

Em 2022, Mateus conquistou: Campeonato Brasileiro de Vela, Copa Brasil de Vela, IQFoil Games, IQFoil Ultramaratona e Campeonato Sul-Americano de IQFoil.