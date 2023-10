Luisa Stefani e Laura Pigossi enfrentam equatorianas nos Jogos Pan-Americanos, em Santiago

Luisa Stefani, número 14 do mundo de duplas, estreia nesta quinta-feira (26) na chave feminina e na dupla mista nos Jogos Pan-Americanos, realizados em Santiago, no Chile, ao lado de Laura Pigossi.

"Até agora o Brasil está 100% no tênis. Vamos buscar seguir nesse astral e no embalo nesta quinta. Vamos pelo Ouremos. Manda brasa", disse a atleta.

A brasileira, que foi porta-bandeira do país na cerimônia de abertura na sexta-feira passada, reedita a dupla histórica da inédita medalha olímpica com Laura Pigossi, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no terceiro jogo da quadra Grandstand contra as equatorianas Mell Reasco e Camila Romero.

Não antes das 18h (horário de Brasília) ela se junta com Marcelo Demoliner na dupla mista e estreia contra a dupla canadense de Justin Boulais e Rebecca Marino.

Luisa Stefani e Laura Pigossi

A paulistana Luisa Stefani, 26 anos, conquistou ao lado da parceira Laura Pigossi, a inédita medalha de bronze nas Duplas Femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Outra grande conquista foi o título de Duplas Mistas no Australian Open, em 2023, a primeira dupla de brasileiros a vencer um Grand Slam, ao lado de Rafael Matos.