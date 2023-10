Na final! Brasil vence México no tie-break e está na decisão do vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos

A Seleção Brasileira feminina de vôlei está na final dos Jogos Pan-Americanos. A equipe venceu o México por 3 a 2 na Arena O'Higgins nesta quarta-feira, dia 25, e garantiu vaga na decisão do torneio.

O Brasil venceu o primeiro set sem dificuldades, encerrando-o em 25-17. Na segunda parcial, no entanto, a equipe mexicana reagiu e empatou após um intenso duelo que terminou em 25-22.

No terceiro set, o Brasil voltou ao topo do placar, com uma grande atuação de Sabarina, que, motivada, conseguiu crescer e fechou o set em 27-25. No quarto set, o jogo manteve um ritmo intenso e emocionante, no qual o México se recuperou e venceu por 25-22.

No tie-break, o jogo manteve o ritmo dos sets anteriores, com muita emoção e intensidade. O Brasil abriu 14-10, mas viu as mexicanas se aproximarem, chegando a 14-13. No entanto, com um erro de saque, a Seleção Brasileira fechou em 15-13, garantindo vaga na final.

A grande decisão!

O Brasil vai enfrentar a República Dominicana na final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A equipe adversária venceu a Argentina por 3 a 1 na outra semifinal. O jogo está marcado para esta quinta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), na Arena O'Higgins.