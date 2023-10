Jon Jones sofre lesão e está fora do UFC 295; brasileiro fará principal luta do evento

O multicampeão e atual detentor do cinturão peso-pesado, Jon Jones, está fora do UFC 295, que acontece no dia 11 de novembro em Nova York, nos Estados Unidos. O norte-americano sofreu uma grave lesão durante o treinamento.

“Jon Jones estava treinando ontem à noite e se machucou. Ele estava fazendo Wrestling e rasgou o tendão que conecta o ombro ao osso e o osso ao ombro. Oito meses fora, vai precisar de cirurgia”, anunciou Dana White por meio das redes sociais, em notícia muito frustrante para os fãs de MMA.

Dessa forma, Jon Jones está fora do UFC 295. O ex-campeão Stipe Miocic, que seria seu adversário no card, também foi retirado do evento. Para substituir os dois atletas, a organização agiu rapidamente, não perdeu tempo e convocou Sergei Pavlovich e Tom Aspinall, segundo e quarto colocados no ranking da divisão dos pesos-pesados, respetivamente, que vão disputar o cinturão interino da categoria na edição.

Brasileiro na luta principal

Com a saída de Jon Jones e Stipe Miocic, Sergei Pavlovich e Tom Aspinall foram convocados para disputar o cinturão interino do peso-pesado. Desse modo, Alex Poatan e Jiri Prochazka foram promovidos para a luta principal do UFC 295.