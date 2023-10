Em coletiva, skatistas realçam estrutura do STU Open Rio e elogiam torcida brasileira

Na abertura de todo e qualquer evento STU, skatistas costumam bater um papo bem informal com os jornalistas para falarem sobre a competição que está prestes a começar. Nesta quinta-feira (26/10), dia em que já entram em cena as eliminatórias do Street e do Park masculino da sexta edição do STU Open Rio, seis dos principais nomes do skate atenderam a imprensa na própria Praça Duó, na Barra da Tijuca, e dois assuntos dominaram o ambiente: estrutura e torcida brasileira.

Da modalidade Street, estiveram presentes Pâmela Rosa, Rayssa Leal e Giovanni Vianna, três atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na estreia do esporte no cronograma olímpico. Do Park, Yndiara Asp, outro nome que defendeu o país no Japão, e Luigi Cini, além do paraskatista Nando Araújo, deficiente visual. Como relatado, a estrutura/organização do STU Open Rio foi ponto alto da coletiva, assim como a diferença que faz o público local para os skatistas brasileiros em eventos em casa. Confira:

PÂMELA ROSA – Street

“O STU Open Rio é uma das competições mais esperadas do ano, o pessoal adora vir, tanto os do Brasil quanto os de fora. E só temos a agradecer por toda a estrutura, estamos aproveitando bem todos os dias. Tomara que São Pedro ajude e não chova mais. Tudo isso aqui não é só pra gente, mas também para todo mundo que vem aqui nos acompanhar e prestigiar o campeonato. E o Brasil dá mesmo show quando o assunto é torcida. Os gringos mesmo, quando vêm, dizem que é uma coisa inacreditável, que sentem uma vibe totalmente diferente. E uma das coisas bem legais também no STU é a proximidade que a gente tem com o público e os fãs, o que é raro acontecer fora do Brasil. Sem falar que isso nos passa uma segurança absurda ali na pista e tudo fica mais leve, conseguimos nos divertir também. Somos muito gratos por isso”.

RAYSSA LEAL – Street

“Estou muito feliz de estar mais um ano aqui. Eu e Pâmela, por exemplo, sempre estivemos presentes no STU Open, desde sua primeira edição, e conseguimos ver toda essa evolução, não só na competição quanto no evento. É muito bom estar aqui. É tudo incrível. Tomara que a gente consiga se divertir e também divirta o público que estará aqui até domingo, mostrando nosso skate e toda nossa energia dentro da pista. Competir no Brasil é sempre uma experiência incrível, porque nos sentimos realmente em casa e temos toda a torcida com a gente. Passa aquela confiança nos momentos que ficamos nervosos na pista. Vou falar que no Pan-Americano tinha mais brasileiro do que chileno na arquibancada, o que me passou uma segurança absurda, fora do normal”.

Foto: Pablo Vaz/STU

GIOVANNI VIANNA – Street

“O STU Open, pra mim, é um dos maiores campeonatos do mundo, basta ver toda a estrutura montada e tudo o que a organização faz por nós, skatistas. Estar aqui é sempre uma alegria imensa. O Brasil é apaixonado por skate. É sempre muita gente junta assistindo. Por isso, não tenho dúvida em dizer que o melhor público sempre será o brasileiro”.

YNDIARA ASP – Park

“Realmente, o STU Open Rio é um dos eventos mais esperados por todos nós, tanto pela localização, em frente a uma praia tão linda, quanto pela estrutura, que só melhora a cada ano que passa. Queria aproveitar para dar um salve à artista que assina a identidade visual dessa edição, a Camila Rosa, que representou bem as meninas na sua arte. Adorei. Nós, que estamos sempre aqui levantando a bandeira do skate feminino, só podemos elogiar. Competimos em todos os cantos do mundo e dá para perceber que o STU é mesmo um dos melhores campeonatos, o que muito nos orgulha. Se preparem porque esses dias serão da hora, até porque a energia da torcida aqui no Brasil não tem igual. A gente consegue sentir lá dentro da pista, o que faz muita diferença na hora de andar. É uma adrenalina que sobe ao ouvir o grito da galera”.

LUIGI CINI – Park

“Vou dizer que adoro estar aqui no Rio para a disputa do STU Open. Apesar de ser de Curitiba, aqui eu sempre me sinto em casa. É uma energia muito forte que a gente sempre encontra aqui. Sem falar que é uma estrutura absurda, que a gente não vê em muitos países mundo afora. Assim, só precisamos entrar na pista e dar o nosso máximo, porque temos tudo de melhor ao nosso redor. Como a torcida, sempre um espetáculo à parte. É impressionante! Basta vir à Praça Duó e conferir de perto. Ontem mesmo, em plena quarta-feira, as arquibancadas já estavam bem cheias nos treinos, um astral lá em cima. Aproveito para convocar todo mundo a comparecer em massa nos próximos dias, tanto no Park quanto no Street”.

NANDO ARAÚJO – Paraskate Street e Park

“Primeiramente, quero agradecer ao STU por tudo que tem feito pelo Paraskate, por podermos mostrar o nosso trabalho. Como todos aqui já falaram, a estrutura só melhora a cada ano que passa. É uma honra muito grande poder correr aqui mais uma vez, e na minha casa, já que sou do Rio. Lembro de como tudo era aqui uns anos atrás, e hoje vejo que tudo vale ainda mais a pena, sem nunca desanimar. Em relação à torcida aqui no Brasil, sem dúvida é irada. Fico até um pouco mais nervoso por competir em casa, mas a galera está sempre trocando ideia comigo e torcendo por mim, o que me deixa mais tranquilo”.

