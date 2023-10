Duzentos atletas de 13 países disputam a 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre

Duzentos atletas de treze países irão disputar, a partir da próxima segunda-feira, 30, a 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias, a mais tradicional e valiosa competição internacional de tênis Masters realizada no Brasil com pontuação MT700 que será disputada na Associação Leopoldina Juvenil e oferecerá 700 pontos no ranking mundial.

O evento tem o patrocínio da Claro e co-patrocínio do Golden Lake Multiplan . A competição tem o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer.

A competição terá a presença de atletas do Brasil, Chile, Argentina, Alemanha, Itália, Venezuela, Tunísia, Nova Zelândia, França, Uruguai, Colômbia, Austrália e Canadá brigando pelos títulos desde a categoria mais jovem, a dos 30 anos, até acima dos 80 anos em simples, duplas e duplas mistas, sempre em classes divididas de cinco em cinco anos.



Onze jogadores entre os dez melhores do mundo estão confirmados no evento. Nos 30 anos, a categoria mais jovem, dos Young Masters, destaque para o chileno Matias Valdes, atual número dois do mundo, que jogará pela primeira vez na capital gaúcha e vai brigar para voltar ao Nº 1 do mundo: "Estou fazendo uma boa preparação, joguei torneio profissionais no Chile, ganhei um na semana passada. Me sinto super bem e quero voltar ao Nº 1 na ITF", disse Valdes, que tem título de outro torneio MT 700 na temporada, em Essen, na Alemanha. Ainda nos 30 anos, a italiana Karina Lojo é outro forte nome. Ela é a sétima do mundo.

Nos 35, Felipe Paiva, número quatro do mundo nas duplas, e Ulisses Oliveira, quinto colocado, vão jogar juntos e querem brigar para chegarem ao topo do ranking. Nos 35 anos estará também Yolanda Lemos, 5ª do ranking. Nos 45 anos estão confirmados Laura Prochnow, 5ª colocada, além da argentina Silvina Delgado, que já liderou o ranking e é a atual 17ª colocada. Nos 60 anos, o paulista Ricardo Tomb, atual terceiro colocado, será um nome forte. Nos 65, o colombiano Carlos Behar estará de volta e no momento é o oitavo colocado. Entre as mulheres, Rosangela Fritelli marcará presença e é a nona colocada. Nos 70, o brasileiro Galba Couto é o sétimo do mundo e estará entre os favoritos.



