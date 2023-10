Brasil é atropelado pela República Dominicana e fica com prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago

Não deu para o Brasil! Na noite desta quinta-feira (26), a Seleção Brasileira foi derrotada pela República Dominicana por 3 a 0 e conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Diante da forte República Dominicana, que garantiu no mês passado a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano, a equipe do Brasil não conseguiu se encontrar, sendo derrotada com parciais de 26 a 24, 25 a 16 e 25 a 19.

"Essa juventude ganhou experiência, 11 delas nunca tinha jogado um Pan-americano. Algumas delas nunca tinham vestido a camisa da seleção brasileira. Treinamos 10 dias, tivemos algumas ausências importantes. Aproveitamos bem, uma grande fase de grupos sem perder nenhum set, um desafio muito grande do volume de jogo do México. Uma pena o primeiro set, porque se a gente conseguisse finalizar (o set), a confiança poderia ser diferente para uma equipe jovem, poderíamos pressionar a República Dominicana. Mas o 'se' e o 'talvez' não existem no esporte e vamos sair de cabeça de erguida", disse o treinador Paulo Coco.

Quadro de medalhas

Com a prata no Vôlei, o Brasil chegou ao número de 66 nos jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A equipe brasileira tem 14 ouros, 25 pratas e 27 bronzes, estando atrás dos Estados Unidos, México e Canadá.