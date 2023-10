Laura Pigossi vira batalha e vai às quartas nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile

Laura Pigossi,, número 125 do mundo, virou uma batalha de 2h53min nesta quinta-feira para se classificar às quartas de final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, evento que dá vaga para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024.

A paulistana derrotou a peruana Lucciana Perez, quarta do mundo do ranking juvenil, por 2/6 7/5 6/4 salvando match-point no segundo set: "A chave foi ficar, aguentar e aceitar. É muito fácil ganhar quando as coisas estão bem, você se sente ótima, tudo um mar de rosas. O desafio e o bonito é superar quando as coisas estão dando errado. Acreditar que as coisas podem melhorar e se agarrar no mínimo de chance que se encontre. Esse é o difícil e hoje consegui. Queria agradecer ao Time Brasil por nunca desistir e seguir me apoiando em todos os momentos", disse a atleta.

Laura voltou à quadra poucas horas depois para vencer nas duplas na dupla com Luisa Stefani, parceria que conquistou a medalha de Bronze inédita para o tênis em uma Olimpíada em 2021 em Tóquio, no Japão. As duas avançaram à semifinal com vitória sobre as equatorianas Camila Romero e Mell Reasco por 6 a 2 e 6 a 3.

Nesta sexta-feira, Laura joga às 10h contra a americana Jamie Loeb na quadra central por vaga na semifinal e não antes das 18h ao lado de Luisa Stefani buscando vaga na final contra as chilenas Alexa Guarachi e Fernanda Labraña.