Copa do Mundo de Rugby: Fãs vibram com final em evento organizado pela House of Rugby

A final da Copa do Mundo de Rugby entre All Blacks / Nova Zelandia e Springboks / África do Sul foi de tirar o fôlego até o último minuto e o público da Fan Zone da House of Rugby conferiu todos os detalhes no SPAC - Clube Atlético São Paulo, na capital paulista. Com telão de led 4×3, os fãs brasileiros torceram e vibraram com o maior clássico do rugby mundial no último sábado (28).

O grande confronto terminou com vitória do Springboks / África do Sul, por 12 a 11. No SPAC, os fãs de ambas seleções torceram juntos até o último minuto de jogo. Com apoio da Federação Paulista de Rugby, antes da partida, os torcedores acompanharam as seleções femininas e masculinas de rugby, jogo-treino das Yara Sevens e a partida entre o anfitrião SPAC e Ilhabela.

Além dos jogos, eles tiveram experiências de jogos, gastronômicas, lojas ligadas à modalidade, atividades para crianças e adultos e um show da banda Kamikazes.

“Muito feliz com a presença do público! Foi um grande desafio fazer um espaço para o apaixonado pelo rugby e também para os novos fãs acompanharem os jogos da Copa. Feliz que a Federação Paulista de Rugby encarou esse desafio de entregar uma grande estrutura para comunidade paulista”, explicou Marcelo Sansone, integrante da organização.

“Um jogo muito bom entre as seleções e o espaço conseguiu entrar no clima do jogo, uma arquibancada. Todos um ao lado do outro vestiam camisas da seleção e dos times aqui de São Paulo. No último final de semana, tivemos a final do Super 12 pela Confederação Brasileira de Rugby e neste sábado as seleções paulistas! Foi ótima a interatividade dos fãs dentro de campo e também fora do campo”, finalizou.

Os jogos promovidos pela SP Rugby durante as semifinais e finais do Mundial contaram com times e seleções da capital paulista e do Vale do Paraíba (SP). Parte do valor arrecadado com a consumação será destinado ao Instituto Rugby Para Todos, que é a maior Organização Social de Rugby do Brasil, que beneficia atualmente mais de 350 crianças e adolescentes.