Beatriz Haddad Maia é campeã de simples e duplas em Zhuhai

Beatriz Haddad Maia brilhou Zhuhai, na China. Disputando o WTA Elite Trophy, torneio que reúne as tenistas colocadas entre 9º e 19º no ranking da temporada, a brasileira conquistou os títulos de simples e duplas e fechou com chave de ouro o seu calendário de torneios da WTA. O próximo e último compromisso da tenista será na Billie Jean King Cup.

Bia não perdeu nenhum set durante toda a sua campanha. Na final de simples, a brasileira superou a chinesa Qinwen Zheng, a 18ª do ranking, em 7-6(11) 7-6(4) e 2h51 de duração de uma emocionante partida para selar a sua grande semana.

"Estou feliz com a semana, especialmente com a minha mentalidade. Nessa semana eu consegui virar uma chave interna, foi muito especial poder me dar mais uma chance. Quando vim pra China, quatro semanas atrás, eu ainda estava com pontos na mão e mentalmente não é fácil jogar com pontos. Eu também não estava treinando como gostaria, mas isso nunca foi uma desculpa", disse a tenista, que ainda estava se recuperando de um acidente sofrido na mão no começo da gira asiática.

"Sempre tentei o meu melhor na condição que a gente tinha e estou muito feliz que trabalhei duro e me perdoei nos momentos em que não tive sucesso, como foram as últimas semanas. Eu e minha equipe merecemos esse título. Agora vou tentar levar essa mentalidade e energia dessa semana para cuidar do corpo e me preparar para 2024 da melhor forma, com o objetivo de terminar o ano saudável e chegar no top 10", finalizou.

Este foi o primeiro título de Bia em simples no ano e o terceiro WTA de sua carreira. Zhuhai também renderá uma nova ascensão no ranking para a brasileira, que atualmente é a 19ª do ranking da WTA. Invicta na competição, Bia conquistou 700 pontos e subira à 11ª posição na próxima atualização do ranking, podendo ficar perto de um retorno ao top 10 dependendo do desempenho de outras tenistas no WTA Finals na próxima semana.

Em duplas a história foi parecida. Ao lado de Veronika Kudermetova, Bia também não perdeu sets durante toda a campanha e derrotou as cabeças de chave 2 Miyu Kato e Aldila Sutjiadi em 6-3 6-3 para conquistar o título.

Agora, Bia já está a caminho do Brasil. Nos próximos dias devemos marcar um encontro com a imprensa.