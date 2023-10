Laura Pigossi brilha, é medalha de ouro em simples e faz história para o Brasil

Laura Pigossi, número 125 do mundo, fez história mais uma vez para o tênis brasileiro na noite deste domingo (29). A paulistana conquistou a medalha de ouro em simples nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, ao derrotar na final a argentina Maria Lourdes Carle por 2 a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, após 1h41min de duração.

Laura sai do Pan-Americano com dois Ouros, somando a conquista da dupla feminina com Luisa Stefani. As duas conquistas são um feito inédito para o tênis feminino brasileiro. Maria Esther Bueno foi ouro em simples e prata em Dupla feminina e dupla mista em São Paulo em 1963. Pigossi é a primeira mulher brasileira a conquistar Ouro em simples desde Gisele Miró em Indianápolis (EUA) em 1987 nos Jogos.

"Semana perfeita. Aprendi muito. Toda minha vida sempre tive uma psicóloga que me dizia que a atitude de quem ia para as Olimpíadas, de quem ganhava a medalha de Ouro, era muito diferente. Depois de Tóquio, senti isso na pele. Vim para cá decidida a ganhar minha vaga em Paris e a conseguir a medalha de Ouro no individual e nas duplas, e nada, nem meu cansaço, fez perder meu foco nisso. Aguentar foi a palavra da semana. Hoje não estou me aguentando em pé, vou precisar de uns cinco dias para me recuperar (risos). Mas estou muito feliz, é uma das melhores semanas da minha vida. Estou tentando esse Ouro desde Tóquio. É nosso!", vibrou Pigossi.

Foto: Alexandre Loureiro/COB

"Espero que essa medalha inspire muitos mais jogadores e jogadoras, principalmente quem queira jogar tênis, para que nosso esporte tenha mais visibilidade. O tênis me fez crescer como pessoa e jogadora. Se as pessoas conseguirem se encantar pelo esporte que mais amo, já estará valendo."

Sobre a final, ela destacou que a vaga Olímpica conquistada na tarde de sábado, após vitória em 3h13min contra Julie Riera, tirou um peso enorme de suas costas: "Já conheço a Lourdes há anos, sei muito bem como ela joga. Entrei muito decidida na minha tática. Quando perdi três match-points hoje, foi porque ela jogou bem e eu acabei ficando nervosa. A vaga Olímpica na semi tirou uns 50kg das minhas costas para poder jogar o meu melhor nesta final."

A tenista agora quer fazer mais história em Paris 2024. Bronze com Stefani na dupla feminina em Tóquio 2021, medalha inédita para o tênis brasileiro, Laura sonha com a dourada: "É um prazer representar as cores do meu Brasil. Quando entro na quadra pelo Brasil, eu me transformo. E agora, buscar esse Ouro na Olimpíada também."